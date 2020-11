I Nations League kämpar Finlands fotbollsherrar om gruppsegern tillsammans med Wales. Wales hemmabesegrade Irland med 1–0, medan Finland bortaslog Bulgarien med 2–1. Finland ledde i halvtid med 2–0, men Bulgarien vässade klorna i halvtidsvilan. I andra halvlek räddade Finlands målvakt Lukas Hradecky en straff.

Finlands fotbollsherrar fick en drömstart på den viktiga Nations League-bortamatchen mot Bulgarien. Matchen var bara sex minuter gammal då Finland sågade sig igenom den bulgariska defensiven.

Robert Taylor frispelade Teemu Pukki som inte hade några problem med att hitta nätmaskorna. 1–0 till Finland i den sjunde minuten.

Den blåvita defensiven höll tätt i den första halvleken och trots att det var knapp bulgarisk fördel i bollinnehav, lyckades hemmalaget inte vaska fram några riktigt farliga chanser.

I stället var det Finland som kändes farligare då laget fick kontringslägen.

I slutet av första halvlek fick vänsterbacken Jere Uronen tag på bollen i ett bra läge. Han spelade fram till Teemu Pukki vars skott räddades av den bulgariske målvakten Martin Lukov.

Robin Lod, som inte har spelat landslagsfotboll på ett år, fick tag på returen i straffområdet och dubblerade Finlands ledning till 2–0.

Pohjanpalo skadad och utbytt

Den första halvleken bestod inte enbart av positiva finländska nyheter. Efter en halvtimmes spel föll anfallaren Joel Pohjanpalo i samband med en duell med bulgaren Vasil Bozhikov. Det verkade handla om en befarad vristskada och Pohjanpalo fick tacka för sig.

Förbundskapten Markku Kanerva skickar in Marcus Forss efter att Joel Pohjanpalo skadats. Förbundskapten Markku Kanerva skickar in Marcus Forss efter att Joel Pohjanpalo skadats. Bild: EPA-EFE/VASSIL DONEV/AOP

Tur i oturen för Finland är att det fanns formstarka alternativ på bänken och Pohjanpalo ersattes av Brentfordanfallaren Marcus Forss.

Bulgariska straffar

Då en knapp timme var spelad var mittbacken Joona Toivio ute på ett offensivt äventyr. Då Bulgarien vann boll tog Tim Sparv ett snabbvikariat i backlinjen med resultatet att han drog ner en frispelad bulgar. Gult kort till Sparv och straff till Bulgarien.

Lukas Hradecky i Finlands mål gick åt rätt håll och räddade Galin Ivanovs straff. Bozhidar Kraev fick möjlighet att sätta in returen men bollen gick utanför stolpen.

Lukas Hradecky var på gott humör efter sin straffräddning. Lukas Hradecky var på gott humör efter sin straffräddning. Bild: EPA-EFE/VASSIL​ DONEV/AOP

Sparvs varning innebär att han missar matchen mot Wales på onsdag.

I den 67:e minuten fick Bulgarien en ny straff då ett hörninlägg oturligt träffade Paulus Arajuuris arm. Den här gången tog Dimitar Iliev, som blivit inbytt ett par minuter tidigare, hand om straffen och fick utdelning. Hradecky gick åt rätt håll men fick inte nyporna på bollen.

På slutet var det Bulgarien som hade initiativet, men lyckades inte vaska fram några farligheter, utan Finland vann matchen med 2–1.

Samtidigt vann Wales över Irland med 1–0. Det betyder att det är fördel Wales inför Nations League-avslutningen i Wales på onsdag. Finland behöver vinna matchen för att ta hem gruppen.

"Vår sämsta match"

1–0-målskytten Pukki tyckte att det var en besvärlig match.

– Vår sämsta match under den senaste tiden. Men vi fick med oss tre poäng och det berättar en del om laget. Vi jobbar hårt och får resultat till stånd, sa han i V Sports tv-intervju.

Teemu Pukki krigar om bollen omringad av bulgarer. Teemu Pukki krigar om bollen omringad av bulgarer. Bild: AFP / Lehtikuva / Nikolay Doychinov

Han fick även kommentera Pohjanpalos skada.

– "Jolle" är stor och duktig i dueller och i huvudspelet. Vi tappade fysik då han blev utbytt, men Marcus kom bra in. Då vi inte lyckades hålla boll kom varken jag eller Marcus till vår rätt, sa Pukki.

"Bulgarien gav oss en jobbig kväll"

Markku Kanerva var nöjd med segern.

– En läcker seger. Bulgarien visade sin nivå i dag. De gjorde vårt offensiva spel svårt med en hög och aktiv press, sa han i V Sports tv-intervju.

– Vi kunde kanske ha gjort något mål till, men Bulgarien gav oss en jobbig kväll. Vi försvarade och kämpade tappert. Vi hade tidvis tyngre perioder i matchen. Laget visade prov på arbetsmoral. Det premierades med tre poäng och nu får vi spela om gruppsegern mot Wales i Cardiff.

Finlands förbundskapten Markku Kanerva lotsar laget mot Bulgarien. Finlands förbundskapten Markku Kanerva lotsar laget mot Bulgarien. Bild: AFP / Lehtikuva / Nikolay Doychinov

Förbundskaptenen kunde inte ge någon uppdatering beträffande skadade Pohjanpalo.

– "Jolle" fick en smäll på foten. Han kunde inte själv heller analysera om vristen vred sig eller inte. Vi hoppas på det bästa, nu har vi bara några dagar kvar till matchen mot Wales. I morgon är vi säkert klokare beträffande Walesmatchen.

– Tim Sparv är avstängd, men Rasmus Schüller som tog hans plats gjorde bra ifrån sig, sa Kanerva.

Läget inför den sista omgången Grupptabellen Lag Poäng 1. Wales 13 2. Finland 12 3. Irland 2 4. Bulgarien 1 Sista omgången onsdagen den 18 november klockan 21.45: Irland–Bulgarien

Wales–Finland

Resultat:

Bulgarien–Finland 1–2 (0–2)

7' Teemu Pukki (Robert Taylor) 0–1

45+1' Robin Lod (Teemu Pukki) 0–2

60' Galin Ivanov (Bulgarien) straffmiss

68' Dimitar Iliev 1–2 (på straff)

Finlands startelva:

Teemu Pukki – Joel Pohjanpalo

Robert Taylor – Tim Sparv – Glen Kamara – Robin Lod

Jere Uronen – Paulus Arajuuri – Joona Toivio – Nikolai Alho

Lukas Hradecky

Byten:

35' Joel Pohjanpalo ut, Marcus Forss in

70' Robert Taylor ut, Pyry Soiri in

70' Tim Sparv ut, Rasmus Schüller in

89' Teemu Pukki ut, Ilmari Niskanen in

Finlands avbytare:

Jesse Joronen (målvakt)

Anssi Jaakkola (målvakt)

Daniel O’Shaughnessy

Juhani Ojala

Rasmus Karjalainen

Marcus Forss

Rasmus Schüller

Pyry Soiri

Onni Valakari

Joni Kauko

Ilmari Niskanen

Nicholas Hämäläinen

Wales–Irland 1–0 (0–0)

67' David Brooks 1–0

90+4' Jeff Hendrick (Irland) utvisad