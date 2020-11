Fler markbränder men färre trafikolyckor i Östnyland under coronaepidemin: “Olycksmängden tenderar att jämna ut sig över tid”

I början av epidemin, i april och maj, minskade antalet uppdrag klart. Nu är situationen en annan.

- Vi har klarat det, peppar, peppar, ganska bra. Vi har hittills haft en smittad och en i karantän, så vi har klarat det riktigt bra, säger räddningsdirektör Peter Johansson.

I våras infördes en rigorös isolering av räddningsstationerna i Östnyland, och nu har räddningsverket skridit till samma åtgärder igen. Också andra åtgärder är aktuella för att hålla viruset borta.

- För att byta arbetsskift ska man ha väldigt goda motiveringar. Det här för att förhindra att smittan skulle spridas. Också användningen av munskydd är obligatorisk då räddningspersonalen delar bil, förutom vid räddningsuppdrag, säger han.

Under våren - särskilt under avspärrningen av Nyland i slutet av mars och in i mitten av april - minskade antalet räddningsuppdrag klart i Östnyland.

Räddningsdirektör Peter Johansson vid räddningsstationen i Kungsporten under isoleringen i april. Räddningsdirektör Peter Johansson. Bild: Yle/Mikael Kokkola

I april halverades antalet uppdrag, från 185 året innan till 99 uppdrag i år. I maj var siffran 134, året innan 184.

- Människor stannade hemma och jobbade på distans, rörde sig inte i trafiken och var mindre sjuka då de bara var hemma, säger Peter Johansson.

Han har kurvor och diagram framme på sin pekplatta. Efter våren har antalet uppdrag ökat till en mera normal vardagsnivå för räddningsverket igen.

- Olycksmängden tenderar att jämna ut sig över tid. Det behövs bara en kraftig storm så har vi hundra tillbud till. I år har vi redan till exempel haft 200 fler utryckningar som beror på stormar än i fjol.

Antalet markbränder var 27 i maj och 22 i juni i Östnyland i år. Markbrandsbekämpning pågår. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Statistiken visar också på en stor mängd markbränder i Östnyland under maj och juni. Peter Johansson har en teori om varför.

- Jag har ingen vetenskaplig bakgrund och belägg för det här, men vi vet att människor var ute på stugorna relativt tidigt i år på grund av att det inte fanns snö och på grund av distansarbetet. Utan snö var det extra torrt väldigt tidigt.

Att följa med utryckningsstatistiken berättar på sikt om större förändringar i samhället och miljön.

Mera stormar och markbränder

- En av megatrenderna är klimatförändringen, som för oss på räddningsverket innebär att vi i framtiden har fler stormar att röja upp. Mindre snö på vintern leder i sin tur till fler mark- och skogsbränder.

Själv hör Peter Johansson till dem som på räddningsverket sköter sitt jobb på distans. En inte helt lyckad lösning anser han.

- I mitt jobb passar det nog jättebra att vara på stationen och ha nära till sina medarbetare för att snabbt kunna kommunicera. Jag måste nog ärligt sagt säga att jag börjar vara utled på en massa distansmöten, det är tungt.