I år bär julgubben munskydd och håller sig för sig själv – barnen får inte sitta i famnen utan hälsar på från avstånd

Äänestys on voimassa 12.11.–26.11.

Joulunodotus voi alkaa, sillä Elävän arkiston Toivottujen perinteinen joulukalenteriäänestys on täällä taas! Tänä vuonna tarjolla on kuusi Tonttu Toljanterin joulukalenteria kautta aikain, joista lopulta kaksi yleisön suosikkia julkaistaan kokonaisina Areenaan. Äänestys on voimassa 12.11.–26.11. ja voittajat julkistetaan 27.11.