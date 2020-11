Över 500 demonstranter greps i samband med protester i Belarus - ilskan tilltar efter att en regimkritisk demonstrant avled i torsdags

Belarusierna fortsätter demonstrera mot president Alexandr Lukasjenko. Protesterna har blossat upp ännu mera efter att en regimkritisk demonstrant dog i veckan. Polisen har använt bland annat gummikulor och tårgas mot demonstranterna.

Under söndagens protester ska demonstranterna ha ropat "jag går ut" som lär ha varit den döda demonstranten, 31-åriga Roman Bondarenkos, sista skrivna ord.