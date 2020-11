Sverige slog VM-tvåan och har chans att hänga kvar i A-divisionen – Sergio Ramos brände två straffar i sin jubileumsmatch

Mål av Dejan Kulusevski och Marcus Danielson i första halvlek bäddade för Sveriges första seger i Nations League. Laget slog Kroatien på hemmaplan och nu väntar en rysare i sista omgången. Spanien fick i sin tur bara oavgjort mot Schweiz då Sergio Ramos bommade två straffar i andra halvlek.

Efter fyra raka förluster hade Sverige hamnat i ett pressat läge i Nations League. Platsen i högsta divisionen höll på att glida ur händerna.

Hemma mot Kroatien behövde Sverige en seger för att kunna hänga kvar, och det var exakt vad laget levererade. Dejan Kulusevski placerade in 1–0 i den 36:e minuten och strax före paus nickade Marcus Danielson in en hörna till 2–0.

– Det var väldigt skönt för min del och för lagets del att jag kunde hjälpa med att göra mål, säger Kulusevski om sitt första landslagsmål till TV4.

Sverige hade kontroll på matchen i andra halvlek men i slutminuterna lyckades Kroatien få in en reducering. Ivan Perisics nick gick via Marcus Danielson och in i mål.

Slutresultatet 2–1 gör att både Kroatien och Sverige står på tre poäng och har samma målskillnad inför den sista omgången. För att Sverige ska kunna hänga kvar i A-divisionen måste man ta fler poäng än Kroatien i den sista omgången.

Sverige ställs mot Frankrike medan Kroatien möter Portugal nästa vecka. Frankrike har redan säkrat gruppsegern och en plats i A-divisionens slutspel.

– Nu åker vi till Frankrike och ska göra det bästa av situationen, säger Kulusevski.

Sverige tog första segern i Nations League. Svenska spelare firar. Bild: STELLA Pictures/All Over Press

Historisk Ramos missade straffar

Spaniens mittback Sergio Ramos blev på lördagskvällen den europeiska spelare som gjort flest A-landskamper genom tiderna. Ramos drog på sig den spanska landslagströjan för 177:e gången och slog därmed Gianluigi Buffon Europeiska rekord på 176 matcher.

Ahmed Hassan får Egypten toppar alla tiders lista på herrsidan med 184 landskamper.

Jubileumsmatchen blev ändå ingen höjdare för Ramos. I ett 0–1-underläge brände han två straffar.

I början av den andra halvleken gick den schweiziske målvakten Yann Sommer åt rätt håll på Ramos låga skott och tio minuter före slutet räddade han en misslyckad ”Panenka-straff”.

– Sergios straffhistoria är inte av denna värld. Om vi hade fått en tredje skulle han också ha tagit den, säger Spaniens förbundskapten Luis Enrique om Ramos som hade nätat på 25 straffar i rad innan lördagens match.

Sergio Ramos hade en tung kväll mot Schweiz. Sergio Ramos skjuter en straff. Bild: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Spanien lyckades ändå få in en kvittering i slutet av matchen. Gerard Moren tryckte in bollen i den 89:e minuten och matchen slutade 1–1.

– Vi ville vinna men vi lyckades inte. Det var en svår match men vi har fortfarande allt i egna händer, säger Enrique.

Spanien är tvåa i gruppen och ligger en poäng bakom Tyskland inför den sista omgången. Lagen möts i Sevilla på tisdag och gör då upp om gruppsegern.

Resultat, Nations League:

Portugal – Frankrike 0–1 (0–0)

53´ 0–1 N´Golo Kante

Sverige – Kroatien 2–1 (2–0)

36´ 1–0 Dejan Kulusevski

45´ 2–0 Marcus Danielson

82´ 2–1 Självmål

Tyskland – Ukraina 3–1 (2–1)

12´ 0–1 Roman Jaremtjuk

23´ 1–1 Leroy Sane

33´ 2–1 Timo Werner

64´ 3–1 Timo Werner

Schweiz – Spanien 1–1 (1–0)

26´ 1–0 Remo Freuler

89´ 1–1 Gerard Moreno

Azerbajdzjan – Montenegro 0–0

Cypern – Luxemburg 2–1 (1–1)

5´ 0–1 Självmål

34´ 1–1 Grigoris Kastanos

71´ 2–1 Grigoris Kastanos

Malta – Andorra 3–1 (0–1)

3´ 0–1 Marc Rebes

56´ 1–1 Självmål

59´ 2–1 Jurgen Degabriele

90´ 3–1 Shaun Dimech

Lettland – Färöarna 1–1 (0–0)

59´ 1–0 Vladimirs Kamess

60´ 1–1 Gunnar Vatnhamar

San Marino – Gibraltar 0–0