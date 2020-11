Veckoslutsläsning: Wagyu-kor, ishockeyekonomi och språkgrodor

God söndagskväll! Här kommer lite veckoslutsläsning.

Kor av den japanska rasen wagyu är känd för sitt marmorerade kött med extra hög fetthalt och ett högt kilopris. Karl och Seija Åberg i Flyth i Ingå har tre exemplar av rasen och hoppas att de ska lyckas avla fram flera kor.

Egentligen är hon ingen vanlig diabetespatient. Mikaela Sonntag har gått igenom så mycket på grund av sin diabetes att det är svårt att hitta liknande fall.

- Min syster sa att folk får en väldigt konstig bild av diabetes om jag berättar min historia. Så extrem är den, säger Mikaela Sonntag och skrattar till.

Men hon är själv ett exempel på det hon gärna talar om: diabetes drabbar folk väldigt olika. Man hittar inte två personer som är sjuka i diabetes på exakt samma sätt.

Näst sista ordet ställde frågan om tabbar ni gjort när ni talat finska. Här listar vi en del av de bästa exemplen.

Det bästa med att svaren var så många är att den som klantar inte är ensam - vi är många som sagt något annat än sugrör, hönsägg och stenar (pilli, kananmuna, kivi) - och vi har alla överlevt.

Både FM-ligalagen och SHL-lagen kommer att få rätta munnen efter matsäcken i vinter när de budgeterade inkomsterna för entrébiljetter minskar kraftigt. FM-ligans tidigare styrelseordförande, professor Vesa Puttonen litar ändå på att ägarna kommer till undsättning.

Veini Vehviläinen släpper in ett mål.

Yle Sportens kluriga quiz är tillbaka med tio färska frågor! Har du svaren? Upp till bevis! Testa dina sportkunskaper här!