Influensavaccinet räcker till alla östnylänningar – nya tider läggs till i Borgå

Östnylänningarna låter sig vaccineras mot influensa och vaccinet räcker till alla invånare som önskar, meddelar hälsovårdscentralerna i Borgå, Sibbo och Lovisa.

Sedan influensavaccinationerna inleddes i början av november har omkring 850 personer fått vaccinet i Borgå utifrån tidbeställningen.

Vaccinationer ges också när patienter besöker hälsovårdscentralerna i andra ärenden om de vill ha det, vilket innebär att det sammanlagda antalet vaccinerade i hela Östnyland klarnar senare.

I delar av landet har kommuner blivit tvungna att avboka tider till influensavaccineringen efter att Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelat att det råder brist på vaccinet.

– Vi har fått det som beställts och många har hittat den elektroniska tidsbeställningen som vi använder för första gången, säger avdelningsskötare Jaana Pietiläinen i Borgå.

I Lovisa har vaccineringen förenklats via walk in utan tidbeställning. Arkivbild. Lovisa hälsovårdscentral. Bild: Yle/Carmela Walder

Serviceansvariga läkare Senja Kangas bekräftar också att influensavaccinet räcker till för invånarna i Lovisa och Lappträsk där sammanlagt 1 100 personer har låtit vaccinera sig.

På grund av personalbrist har man tagit i bruk en walk in som fungerar utan tidsbeställning i två veckor.

Via e-tjänsten Klinik kan Lovisa- och Lappträskbor boka en tid till vaccinering vilken tid på dygnet som helst, även kvällar och veckoslut.

Sedan besöker man den plats där vaccinationen ges när det är öppet.

– Nu har antalet klienter minskat en aning, men det var alldeles fullt vid mottagningarna på måndagen klockan 8 när vi började, säger Kangas.

Det finns gott om tider till influensavaccinering i Sibbo. Arkivbild. Sibbo social- och hälsostation i Nickby Bild: Yle/Stefan Härus

I Sibbo har man inte sammanställt statistiken för antalet vaccinerade eftersom flera också får det i samband med andra ärenden.

– Läget är bra och och vaccinet räcker till. Vi har bra med tider och det är till och med möjligt att få en tid inom ett dygn, säger avdelningsskötare Minna Seppälä.

Nya tider läggs till Borgå

I Borgå läggs nya tider till för influensavaccinationer under resten av året.

Nya tider för vaccination mot säsonginfluensa har lagts till i november och december. Även i januari finns det lediga tider.

– De första vaccinationerna har gått bra och utan trängsel, så det är tryggt att öppna mer tider till vaccinationsdagarna under resten av året. Vi följer med vaccinationsläget och lägger in nya tider efter behov, säger ansvarig skötare Noona Heikkilä i ett pressmeddelande.

Vaccinationstiden beställs i första hand elektroniskt men kan beställas också per telefon. Om man har beställt tiden för januari, kan man tidigarelägga tiden om man vill.

En tid som har beställts via det elektroniska systemet ändras i det elektroniska systemet och en tid som har beställts per telefon ändras per telefon.

Barn, familjer och gravida vaccineras på rådgivningar. För rådgivningarnas kunder finns det ännu gott om tider. Skolelever och studerande vaccineras i läroanstalterna.