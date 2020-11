Janne Hyöty: “Det konstigaste ljudet jag använt i en låt är en mikrovågsugn”

Vad är det svåraste Janne Hyöty gjort? Vilket är det konstigaste ljudet han använt i en låt? Vilka är enligt honom de bästa albumen någonsin? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till producenten Janne Hyöty.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva finlandssvenska kända personer eller grupper att ställa frågor till varandra. Näst ut i denna serie är producenten Janne Hyöty.

Låtskrivaren och producenten Janne Hyöty har haft ett finger med i många finlandssvenska låtar. Han har i flera år skrivit låtar för den japanska marknaden och framgångarna har varit stora. Han hade bland annat tre låtar med på världens mest sålda skiva förra året. Janne är även grundare av musikförlaget Sugar House Publishing.

Janne Hyöty har i denna serie fått frågor av kulstötaren Tomas Söderlund, artisten Fredrik Furu, skådespelaren Susanne Marins, fotbollsspelaren Linda Sällström, artisten Hanna Lagerström, programledaren Märta Westerlund, äventyraren Patrick Degerman, dansbandslegenden Hans Martin, skådespelaren Jonas Bergqvist och mediaproducenten Tage Rönnqvist.

Linda Sällström spelar fotboll i Paris FC. Linda Säälström sitter med bollen i handen i solskenet på läktaren vid planen i Korso Bild: Yle/Magnus Eklöv

Linda Sällströms fråga: Vilket är det konstigaste ljudet du använt i en låt?

– Det konstigaste ljudet jag har använt i en låt är mikrovågsugnen i KAJ:s Pa to ta na kako. Vi funderade länge hur vi skulle få in ljudet från mikrovågsugnen. Vi använde den jag har i köket i studion. Vi kunde ju ha använt oss av ett ljud vi hittat på internet, men vi ville göra det själva. Mikrovågsugnen, som tyvärr gått sönder, måste jag nog spara.

Kulstötaren Tomas Söderlund meddelade tidigare i höst att han lägger av. Tomas Söderlund. Bild: Arash Matin / Yle

Tomas Söderlunds fråga: Vad är det svåraste du någonsin gjort?

– Det är nog att ta mig in på den japanska marknaden. Under tre års tid skrev jag hundratals med låtar som jag skickade till Japan. Jag var nära att ge upp flera gånger, men mitt i allt nappade det. Många av mina äldre låtar har ju använts i efterhand av olika band i Japan, vilket är roligt. Min chef i Japan har alla mina låtar och går igenom dem ibland och funderar på vilken artist som möjligtvis skulle vara intresserad av just den låten.

Fredrik Furu åker ut på julturné i år. Pressbild på Fredrik Furu. Bild: Marcos Engman

Fredrik Furus fråga: Janne, du var ju med som gitarrist på min första sommarturné och på efterfesterna den sommaren lurade vi alltid i någon att du fyllde år. Detta ledde till en del obekväma men rätt roliga situationer. Vilken är den bästa födelsedagspresenten du fått?

– Det här kommer jag bra ihåg. Jag hade alltså födelsedag varenda gång vi hade spelning den sommaren, ibland flera gånger i veckan. Det var en mycket rolig sommar som har lämnat fina minnen.

– Den bästa födelsedagspresenten har jag svårt att minnas, men det borde nog vara en gitarr jag fick som barn. Den ledde ju in mig på rätt bana.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Janne om vilken låt han tycker är den bästa någonsin, vilka som är de tre bästa balladerna av Bon Jovi och vad han gör ifall en främmande fyraåring ger honom en tekopp.