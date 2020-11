Västorienterade oppositionsledaren Maia Sandu vann överraskande presidentvalet i Moldavien trots ryska påtryckningar

Den västorienterade oppositionsledaren Maia Sandu har något överraskande vunnit presidentvalet i Moldavien. Den 48-åriga förre premiärministern har fått 57 procent av rösterna medan den pro-ryska presidenten Igor Dodon fick 44 procent.

Den proeuropeiska oppositionsledaren Maia Sandu överraskade redan i den första valomgången med att besegra den sittande presidenten Igor Dodon. Han fick starkt stöd av Ryssland där man spänt följde med valet.

Rysslands president Vladimir Putin uppmanade öppet folk att rösta på Dodon inför valet, men det tycks inte ha hjälpt presidenten som har fått hård kritik för den utbredda korruptionen i Moldavien.

Maia Sandu som också har arbetat för Världsbanken, lovade under valkampanjen att kämpa mot korruption, något hon också tog upp i sitt segertal.

- Ni har i dag makten att bestraffa dem som har rånat er, dem som har orsakat misär och tvingat er att lämna era hem, sa Sandu.

Hennes seger firades stort utanför oppositionshögkvarteret i huvudstaden Chisinau, där hennes anhängare skanderade slagord som "Ett land för unga människor" och "President Maia Sandu!"