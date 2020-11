Niinistö: "Firandet är inte inställt" – Svenska Yle bjuder på förfest och de bästa stämningsbilderna från en annorlunda självständighetsfest

Inget coronavirus kan slita vår självständighetsdag ifrån oss! De flesta cirklar har rubbats och kutymer har omprövats, men en sak är säker – Yle bjuder på en värdig och fin självständighetsdagsfest även i år, även om den avviker lite från det vi är vana vid.

Även i år blir det fest på Presidentslottet på självständighetsdagen, men i en lite annorlunda tappning än tidigare år.

- Självständighetsfirandet är inte inställt. Tidigare har några tusen gäster firat på slottet, medan miljoner följt med festen hemifrån, det kommer att ske även i år, säger president Sauli Niinistö.

Niinistö säger själv att han kommer att fira självständighetsdagen i samma tecken som tidigare men det kanske blir en lite lugnare festdag än normalt.

Han säger ändå att han tillsammans med sin fru Jenni Haukio kommer att besöka olika tillställningar innan festen på slottet kommer igång.

Häng med på Svenska Yles förfest



Så här ser Svenska Yles program ut för den blåvitaste av årets dagar.

Redan på förmiddagen ser Kike Bertell till att radiolyssnarna får komma i rätt stämning i programmet Vega Söndag. Under eftermiddagen bjuder DJ Bunu på självständighetstema i sitt program LUX.

Yle Vega sänder programmen Vega söndag klockan 9 till 11 och LUX klockan 15 till 18 på självständighetsdagen.



När dagen lider mot kväll bjuder Svenska Yle på en specialsatsning för ett speciellt år.

På självständighetsdagen blir det förfest på din skärm tillsammans med Sonja Kailassaari och Mårten Svartström, bekanta från programmet Efter nio.

Sonja Kailassaari och Mårten Svartström bjuder in till förfest. En kvinna i en skinande mörkgrön klänning och en man i mörk kostym och gröna glasögonbågar. De ser glada ut. Bild: Jyrki Valkama / Yle

Vad är väl en förfest utan gäster? Har du ett bra förslag? Vem borde vara med? Du kan föreslå en gäst som ska vara med i programmet.

Förfesten sänds på Yle Fem och Yle Arenan den 6 december med start klockan 18.30.



Fest på slottet, men i lite annorlunda stil

Senare under kvällen fortsätter festen hos presidentparet på Presidentslottet i Helsingfors.

I fjol var ungefär 1 700 personer bjudna, men på grund av coronaepidemin vore det vansinnigt att ha så många människor på slottet på en och samma gång.

Därför är i stället ALLA inbjudna. Du läste rätt, alla får delta – men via skärmen.

Folkskaran på Presidentslottet hålls liten, men på förhand har det utlovats musik, dans och teater blandat med intervjuer på olika håll i landet.

- Vi vill se till att festen på slottet är säkert för alla. Så vi har främst underhållning på plats på slottet och väldigt få gäster, säger Niinistö.

Krigsveteranerna uppmärksammas också i år, men det görs på förhand, innan själva festen. Presidenten träffar veteraner både personligen och via nätet.

Under sändningen kommer publiken att få se en sammanställning av olika möten presidenten haft med veteranerna.

Både exceptionell klädkod och exceptionell underhållning

Enligt Niinistö kommer också klädseln att se lite annorlunda ut än under de tidigare festerna. Klädkoden är exceptionellt mörk kostym.

Festen kommer inte att vara kortare, men i år blir det till exempel inga handskakningar med presidentparet.

Det blir som vanligt underhållning, i år ännu mera än normalt, i form av musik, dans och teater. Under sändningen uppmärksammas olika delar av landet och vi får se inslag från olika regioner.

- Under de här exceptionella förhållandena hoppas jag att vi kan förmedla en sådan stämning från slottet att vi ser Finland i ögonen. Att vi kan uppleva vår nations unika framgångssaga och känna den styrka som hjälpt oss vinna alla svårigheter och kommer att hjälpa oss övervinna dem också i framtiden, sa Niinistö.

Det ståtliga Presidentslottet blir tv-studio för en kväll, i år med betydligt färre gäster på plats än under en vanlig självständighetsdag. Presidentens slott och Domkyrkan Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Du kan också delta i programmet!



Vad är just din favoritplats i vårt vackra land? Under veckan inför festdagen samlar Yle in bilder av publiken och åtminstone en del av dem kommer att visas i sändningen från slottet.

Under självständighetsdagen får du också skicka in bilder och visa hur du firar en annorlunda självständighetsdag.

– Exceptionella tider kräver nya och kreativa lösningar och det ska bli spännande och väldigt roligt att få vara med och göra en annorlunda och historisk sändning från presidentslottet.

Det säger en förväntansfull Daniel Olin som är Svenska Yles reporter på slottet. Han kommer att hålla i den svenskspråkiga delen av en självständighetschatt, ett helt nytt element i årets sändning.

Daniel Olin, Sonja Kailassaari och Mårten Svartström i feststämning. Två män står på båda sidorna av en kvinna. Männen är klädda i kostym, kvinnan i en grön festlig klänning. Det regnar guldfärgad konfetti och alla ser glada ut. Bild: Jyrki Valkama / Yle

– Vi vill få igång en växelverkan så att alla känner sig delaktiga i årets självständighetsfest. Vi hörs på chatten, välkommen med, säger Olin.

Självständighetsdagens sändning från slottet inleds klockan 19.30.