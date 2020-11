På tisdag, onsdag och torsdag spelas de sista matcherna i Nations League och i de flesta grupperna står segern fortfarande på spel. Så här ser förutsättningarna ut inför slutomgången.

Fotbollsmatematiken i Nations League är inte lättförklarad. Ligan består av fyra ligor (A, B, C och D). I de tre högsta ligorna finns det fyra divisioner. Vinnarna i B-, C-, och D- ligorna avancerar till den högre ligan och det sista laget i A- och B-ligorna degraderas till ligan under. Två av fyra jumbon i C-ligan får ta ny sats i D-ligan.

De fyra vinnarna i A-ligan får till sist göra upp om själva Nations League-segern i oktober 2021.

Dessutom står världsrankingpoäng och potentiellt VM-fortsättningskval på spel i de sista matcherna.

De två högst rankade gruppvinnarna, som inte kniper en första- eller andraplats i det kommande VM-kvalet, får senare vara med om att göra upp om tre kvarvarande VM-biljetter. Om Finland lyckas slå Wales på onsdagskvällen och vinna gruppen tyder mycket på att Finland sällar sig till den skaran.

Liga A

Liga A, Grupp 1 Lag Poäng Slutplacering Italien 9 1-2 Holland 8 1-3 Polen 7 1-3 Bosnien-Hercegovina 2 4

Kvarvarande matcher (onsdag):

Bosnien-Hercegovina–Italien

Polen–Holland

Kommentar: Italien kommer förmodligen att vinna gruppen då laget i den sista omgången möter avhängda Bosnien-Hercegovina på bortaplan.

Polen och Holland har möjlighet att vinna, men behöver då poängmässigt passera Italien, eftersom italienarna har bäst saldo i inbördes möten.

En polsk seger och en italiensk förlust innebär att Polen vinner gruppen.

Får Italien högst en poäng med sig från Sarajevo, samtidigt som Holland vinner i Chorzow, går gruppsegern till Holland.

Liga A, Grupp 2 Lag Poäng Slutplacering Belgien 12 1-2 Danmark 10 1-2 England 7 3 Island 0 4

Kvarvarande matcher (onsdag):

Belgien–Danmark

England–Island

Kommentar: Förutsättningarna är enkla: Belgien och Danmark gör upp om gruppsegern i Bryssel och Danmark är piskat att vinna för att ta hand om gruppsegern.

England slutar trea och Island degraderas till Liga B.

Liga A, Grupp 3 Lag Poäng Slutplacering Frankrike 13 1 Portugal 10 2 Kroatien 3 3-4 Sverige 3 3-4

Kvarvarande matcher (tisdag):

Frankrike–Sverige

Kroatien–Portugal

Kommentar: Frankrike har redan säkrat gruppsegern på inbördes möten och Portugal kommer att sluta tvåa.

Det är jämnt värre mellan Portugal och Sverige som försöker undvika degradering. Lagen har lika många poäng och samma målskillnad (-6).

Sverige har en tuff match i Frankrike, men blir det identiska resultat i båda matcherna är det fördel Kroatien, eftersom laget har gjort fler mål än Sverige.

Liga A, Grupp 4 Lag Poäng Slutplacering Tyskland 9 1-2 Spanien 8 1-3 Ukraina 6 2-4 Schweiz 3 3-4

Kvarvarande matcher (tisdag):

Schweiz–Ukraina

Spanien–Tyskland

Kommentar: Spanien och Tyskland gör upp om gruppsegern i Sevilla. Spanien behöver vinna, medan oavgjort räcker för Tyskland.

Jumbon Schweiz har möjlighet att passera Ukraina genom att vinna på hemmaplan. I så fall fäller inbördes möten avgörandet och på hemmaplan vann Ukraina över Schweiz med 2–1.

Liga B

Liga B, Grupp 1 Lag Poäng Slutplacering Österrike 12 1-2 Norge 9 1-3 Rumänien 7 2-3 Nordirland 1 4

Kvarvarande matcher (onsdag):

Nordirland–Rumänien

Österrike–Norge

Kommentar: Rumänien och Norge spelade inte i söndags och antagandet här är att Rumänien kommer att tilldelas en 3–0-seger.

Trots det har Norge fortsättningsvis möjlighet att knipa gruppsegern men det kräver en seger i Österrike. Vinner Norge fäller inbördes matcher avgörandet och matchen Norge–Österrike slutade 1–2. Vid behov tillämpas bortamålsregeln.

Norge står inför en tuff uppgift eftersom laget åker till Österrike med ett B-lag.

Liga B, Grupp 2 Lag Poäng Slutplacering Skottland 10 1-2 Tjeckien 9 1-2 Israel 5 3-4 Slovakien 4 3-4

Kvarvarande matcher (onsdag):

Israel–Skottland

Tjeckien–Slovakien

Kommentar:

Gruppsegern avgörs mellan Skottland och Tjeckien. Slutar lagen på lika många poäng är det fördel Skottland på grund av gjorda bortamål i inbördes matcher.

Liga B, Grupp 3 Lag Poäng Slutplacering Ryssland 8 1-2 Ungern 8 1-3 Turkiet 6 1-3 Serbien 3 3-4

Kvarvarande matcher (onsdag):

Serbien–Ryssland

Ungern–Turkiet

Kommentar: Det är vidöppet då Ryssland, Ungern och Turkiet fortfarande kan vinna gruppen. Turkiet kan dessutom passeras av jumbon Serbien.

Spelbolagen bedömer matchen Serbien–Ryssland som helt jämn, medan Turkiet är knapp favorit i Ungern.

Slutar Ryssland och Ungern på nio eller elva poäng är det fördel Ryssland.

Om både Turkiet och Ryssland landar på nio poäng vinner Turkiet gruppen.

Vem vinner gruppen? Ryssland Ungern Turkiet

Liga B, Grupp 4 Lag Poäng Slutplacering Wales 13 1-2 Finland 12 1-2 Irland 2 3-4 Bulgarien 1 3-4

Kvarvarande matcher (onsdag):

Irland–Bulgarien

Wales–Finland

Kommentar: I Finlands grupp är förutsättningarna enkla. Finland är piskat att vinna för att ta hand om gruppsegern.

Irland och Bulgarien gör i sin tur sinsemellan upp om att undvika degradering.

Liga C

Liga C, Grupp 1 Lag Poäng Slutplacering Montenegro 10 1-2 Luxemburg 9 1-2 Azerbajdzjan 5 3-4 Cypern 4 3-4

Kvarvarande matcher (tisdag):

Luxemburg–Azerbajdzjan

Montenegro–Cypern

Kommentar: Det är klar fördel Montenegro på målrakan. Gruppledaren är klar förhandsfavorit mot Cypern i den sista matchen.

Landar Montenegro och Luxemburg på samma poäng är det Luxemburg som tar hem gruppsegern.

Liga C, Grupp 2 Lag Poäng Slutplacering Nordmakedonien 9 1-3 Armenien 8 1-3 Georgien 6 2-3 Estland 2 4

Kvarvarande matcher (onsdag):

Armenien–Nordmakedonien

Georgien–Estland

Kommentar: Armenien och Nordmakedonien, som nyligen säkrade en EM-biljett, gör upp om gruppsegern. Lagen möts i Armenien och hemmalaget gäller som knapp förhandsfavorit. En poäng räcker för Nordmakedonien.

Estland kommer att sluta sist i gruppen.

Liga C, Grupp 3 Lag Poäng Slutplacering Slovenien 13 1-2 Grekland 11 1-2 Kosovo 2 3-4 Moldavien 1 3-4

Kvarvarande matcher (onsdag):

Grekland–Slovenien

Kosovo–Moldavien

Kommentar: Grekland och Slovenien gör upp om gruppsegern i en avgörande match i Aten. Grekland behöver ta tre poäng hemma för att vinna gruppen, annars blir det slovenskt jubel.

Vem vinner gruppen? Slovenien Grekland

Kosovo och Moldavien spelar om att undvika jumboplatsen.

Liga C, Grupp 4 Lag Poäng Slutplacering Belarus 10 1-2 Albanien 8 1-3 Litauen 5 2-4 Kazakstan 4 3-4

Kvarvarande matcher (onsdag):

Albanien–Belarus

Kazakstan–Litauen

Kommentar: Albanien och Belarus gör upp om gruppsegern i Tirana. Albanien behöver vinna hemma och gäller som klar förhandsfavorit.

Vem vinner gruppen? Belarus Albanien

Mycket pekar på att Litauen slutar sist då en hemmaseger för Kazakstan räcker för att passera.

Liga D

Lag Poäng Slutplacering Färöarna 11 1-2 Malta 8 1-2 Lettland 4 3-4 Andorra 2 3-4

Kvarvarande matcher (tisdag):

Andorra–Lettland

Malta–Färöarna

Kommentar: Malta och Färöarna gör upp om gruppsegern och Färöarna har en trepoängsledning.

Färöarna vann på hemmaplan med 3–2, men Malta gjorde två värdefulla bortamål.

I spelbolagens papper är Färöarna knapp bortafavorit.

Liga D, Grupp 2 Lag Poäng Slutplacering Gibraltar 7 1-2 Liechtenstein 4 1-2 San Marino 2 3

Kvarvarande match (tisdag):

Gibraltar–Liechtenstein

Liga D:s andra grupp består endast av tre lag och San Marino har spelat klart. Gibaltar och Liechtenstein gör upp om gruppsegern.

Liechtenstein är piskat besegra Gibraltar borta och i så fall fäller inbördesmatcherna avgörandet. Matchen Liechtenstein–Gibraltar slutade 0–1.