"Tanken att djuren är en nödvändighet för vår överlevnad är passé" - finska forskare utmanar vårt förhållningssätt till djuren

Att djurrätt sitter i Birgitta Wahlbergs ryggmärg är ingen överdrift. Hennes förteckning över expertis- och förtroendeuppdrag inom djurrätt är lång och förutom att hon skrivit den första läroboken i djurrätt är hon bland annat ordförande i föreningen Finlands djurrättsjurister.

- Jag började studera djurskyddslagstiftning och utövning av den offentliga makten redan under grundstudierna. Ju närmare djuren och deras verklighet jag kom desto mer intresserad och förskräckt blev jag, berättar Wahlberg som är universitetslärare i offentlig rätt vid Åbo Akademi.

Djur är juridiskt sett mer jämförbara med ett föremål än levande, kännande varelser med egna intressen. Bland annat därför jobbar djurrättsjurister på att förändra Finlands grundlagstiftning så att även djuren ska tillskrivas grundrättigheter.

Enligt Finlands djurrättsjuristers förslag skulle människor tvingas att respektera djurs grundläggande rättigheter, vilket bland annat skulle innebära att djurens intressen och individuella behov skulle beaktas i all offentlig och privat verksamhet som inverkar på djurens liv.

Verksamheter som pälsnäringen och köttindustrin.

- Djurens grundrättigheter skulle följa en nödvändighetsbedömning. Det innebär att man inte skulle kunna avliva ett djur om inte åtgärden är nödvändig för människans överlevnad eller till exempel sker i självförsvar, säger Wahlberg.

Med andra ord skulle det efter lagändringen krävas en grundlig motivering för att man skulle ha rätten att döda ett djur. Eftersom cirka 99 procent av finländarna äter animalier i dag är det en främmande tanke för de flesta.

Genom historien har behovet av kött, fisk och päls varit avgörande för människans utveckling och överlevnad. Huruvida vi idag skulle klara oss helt utan djur och dess biprodukter vet man inte säkert.

- Som världen nu ser ut nu så vet vi inte hur det skulle fungera att leva i en helt vegansk värld som skulle vara hållbart både för oss och för andra djur, men det betyder ju inte att vi inte borde sträva ditåt. Tvärtom måste vi gå åt det hållet bland annat på grund av klimatförändringen, säger Wahlberg.

Ett av de senaste projekten Wahlberg deltagit i är en ny bok där Finländska forskare från alla tänkbara inriktningar analyserat vårt förhållande till djuren - både ur ett historiskt och ur ett nutidsperspektiv - men framför allt spekulerar de i hur det kunde se ut i framtiden.

- Det är en högaktuell bok eftersom vårt förhållningssätt till djuren direkt är sammankopplat med de katastrofer vi ser omkring oss, så som den sjätte massutrotningsvågen, pandemier och klimatförändringen. Det unika med boken är att skribenterna utmanats att spekulera i framtiden vilket inte är vanligt inom forskarvärlden, säger Wahlberg.

Läsaren får en omfattande inblick i djurens roll bland annat under mänsklighetens historia, inom religionsvetenskapen, konsten, litteraturen, juridiken och samhällsvetenskapen.