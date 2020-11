Matchen som kan styra landslagets kommande år – Yle Sportens expert inför Nations League-rysaren: "Fortsätt, ös på – gör det som ordnat segrar i höst"

Vinn mot Wales. Om fotbollslandslaget lyckas med den bedriften är mycket vunnet inför jakten på en plats i de kommande slutspelen. "Landslagets status ökar för varje seger", säger Yle Sportens expert Jani Lyyski.

Finlands fotbollslandslag har en match med stort M framför sig i Cardiff. Tre poäng mot Wales skulle styra Finland i en väldigt gynnsam riktning för flera år framåt.

Playoffplats till VM i Qatar, en något gynnsammare VM-kvalgrupp och i praktiken säkrat playoffspel till fotbolls-EM 2024 finns i potten.

Dessutom: Mer Uefa-prispengar och spel mot några av de bästa landslagen i Europa i nästa upplaga av Nations League.

– Titta på lagen i A-ligan … Snacka om att det skulle bli rejäla matcher. Det är ett finrum i landslagsfotbollen, säger Yle Sportens expert Jani Lyyski.

– Landslagets status ökar för varje seger. Det viktigaste är att man har hittat ett vinnande koncept över tid. Det ger oerhörd respekt både internt och bland våra motståndare.

Det här händer om Finland slår Wales Finland avancerar till A-divisionen i Nations League och spelar i samma liga som de bästa landslagen i Europa i nästa NL-turnering 2022.

och spelar i samma liga som de bästa landslagen i Europa i nästa NL-turnering 2022. Finland säkrar en plats i den tredje korgen inför VM-kvallottningen i december – viktigt för att få en lättare kvalgrupp. Just nu ligger Finland före Bosnien-Hercegovina och Grekland, men kampen är jämn och ett lag hamnar i den fjärde korgen. Finland kan ta plats i tredje korgen även vid kryss eller förlust mot Wales.

inför VM-kvallottningen i december – viktigt för att få en lättare kvalgrupp. Just nu ligger Finland före Bosnien-Hercegovina och Grekland, men kampen är jämn och ett lag hamnar i den fjärde korgen. Finland kan ta plats i tredje korgen även vid kryss eller förlust mot Wales. Segraren i Finlands grupp kommer att ligga otroligt bra till för spel i playoff till VM 2022. De två bäst rankade NL-gruppvinnarna som inte tar en topp två-placering i VM-kvalet får en playoffplats.

att ligga otroligt bra till för spel i playoff till VM 2022. De två bäst rankade NL-gruppvinnarna som inte tar en topp två-placering i VM-kvalet får en playoffplats. Nations League 2022 står som grund för playoff till EM 2024 i Tyskland. Spel i A-divisionen är i praktiken en garanti för att få spela playoff för en EM-plats.

för playoff till EM 2024 i Tyskland. Spel i A-divisionen är i praktiken en garanti för att få spela playoff för en EM-plats.

Ingen anledning att justera

Under tisdagens pressträff rapporterade landslagets stjärnor Lukas Hradecky och Teemu Pukki att spelartruppen vet om vad som gäller.

Titta på lagen i A-ligan … Snacka om att det skulle bli rejäla matcher. Det är ett finrum i landslagsfotbollen

Gruppfinalen i Cardiff är en av finländsk landslagsfotbolls tyngsta matcher på ett bra tag. Lyyski ser ingen anledning att justera något i spelet.

– Slappna av och gör det som landslaget har vunnit matcher med tidigare i höst. Fortsätt, ös på bara.

– Det starka försvarsspelet är det som har tagit Finland till positionen att landslaget vinner matcher. Det är väldigt sällan som Finland släpper in massor med mål nu för tiden.

Hur mycket saknas Sparv?

Finland har ett klart avbräck när mittfältaren Tim Sparv är avstängd. Sparvs betydelse för laget har visat sig många gånger under de senaste åren.

– För några år sen tänkte man direkt att det blir svårt när en sån spelare saknas. Nu går så gott som varje spelare in och presterar direkt och det är ett tecken på harmoni i truppen, säger Lyyski.

Sparv är på plats i Wales för att stötta laget. Yle Sportens expert tror inte att frånvaron på planen blir så kännbar.

– Glen Kamara är nog Finlands bästa spelare just nu och det är en fördel att komma in och spela bredvid honom på innermittfältet. Kombinationen av Kamara och att det är enkelt att komma in i laget gör att Kanerva hittar ett bra alternativ.

Glen Kamara har växt fram till en nyckelspelare. Glen Kamara i en duell mot N'Golo Kanté. Bild: AFP / Lehtikuva

Under hösten har Finland också ställt upp med både fyra och fem backar. Hur skulle du göra om du hade varit Markku Kanerva?

– Jag förespråkar fyrbackslinjen, så jag hade kört med en liknande uppställning som mot Bulgarien. Centrallinjen med målvakt, mittbackar och innermittfält skapar en otroligt fin stabilitet i defensiven.

– I och med Joel Pohjanpalos skada är det väl bara att ge unge Marcus Forss chansen på topp i ett 4–4–2.

Stabiliten imponerar

Matcherna i Finlands grupp har varit tajta. Den blåvita 2–0-segern mot Bulgarien i Helsingfors är den enda segern som inte har tagits med uddamålet.

Lyyski tror inte på något annat än en jämn gruppfinal i kväll.

– Det är sällan lätt att hämta hem poäng från en bortamatch i Europa i dag. Nu måste Finland dessutom vinna. Men jag tycker att det allra viktigaste är att vi vet att vi har ett landslag som är stabilt och presterar. Fortsätter man så här blir det stolpe in och gruppseger någon gång – förhoppningsvis redan nu.

– Långsiktigt är det jämnheten som driver finländsk fotboll mot riktiga fina resultat framöver. Världen ligger öppen om man fortsätter på den här linjen.

Yle Sporten bevakar onsdagens match mellan Wales och Finland direkt. Liverapporteringen startar klockan 21.15 – en halvtimme före avspark.