Anton Lundell skrev ligahistoria – yngsta ligaspelare som stått för sex poäng i en och samma match

Höjdarna inom Florida Panthers organisation torde vara nöjda med vad deras första draftval i år Anton Lundell presterat under säsongen i allmänhet och under gårdagskvällen i synnerhet. Lundell, nyss fyllda 19 år, skrev ett stycke ligahistoria i 11–1-segern över Jukurit.

I Jukuritmatchen bar Anton Lundell förutom stort ansvar rent poängmässigt också två andra nya saker: guldhjälmen i Emil Bemströms frånvaro och C-tecknet i Jere Sallinens frånvaro.

Och bra gick det. Eller rättare sagt: strålande.

I första perioden stod Lundell för poängen 1+1, i andra perioden för 1+2 och i tredje perioden för 0+1. Totalt 2+4=6 poäng. Sådana poängsummor ser man sällan på liganivå, snarast ser det ut som poäng från amatörligor där nivåskillnaderna spelarna och lagen emellan kan vara enorma.

Men i onsdagens hemmamatch lyckades allt för Lundell, och i samma veva skrev han lite ligahistoria. Han blev nämligen den yngsta spelaren som stått för sex poäng i en och samma ligamatch.

Enligt liiga.fi hade bara Lukkospelaren Jouni Rinne lyckats med bedriften som under 20-åring – det var år 1975. Rinne var då 19 år och åtta månader gammal medan Lundell fyllde 19 i början av oktober.

Att göra sex poäng i en match är inte vanligt heller för mer meriterade spelare. Under 2000-talet har det enligt ishockeyligans webbplats gjorts sex gånger, anmärkningsvärt är att tre av spelarna representerat HIFK:

6 (2+4) Anton Lundell, HIFK 18.11.2020 vs Jukurit

6 (1+5) Lennart Petrell, HIFK 17.02.2011 vs Pelicans

6 (2+4) Perttu Lindgren, Lukko 23.10.2010 vs TPS

6 (1+5) Antti Virtanen, JYP 03.03.2009 vs Ilves

6 (0+6) Kim Hirschovits, Jokerit 09.01.2007 vs KalPa

6 (5+1) Tony Salmelainen, HIFK 18.10.2005 vs Pelicans

Poängrekordet i en ligamatch är dock klart bättre. Risto Jalo (Ilves 1982), Timo Susi (Tappara 1984) och Kari Jalonen (Kärpät 1987) mäktade med hela nio poäng i en match.

Hoppa över Twitterpostning

Lundells parhäst Teemu Tallberg hade också han en minst sagt lysande dag på jobbet med sina två mål och tre assist. Spelarnas statistik från matchen HIFK–Jukurit hittas här.

Matchens alla tolv mål kan ses via denna länk.