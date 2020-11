Boris Johnson gör den största militära investeringen sedan kalla kriget: "Rikets försvar prioriteras trots pandemin"

Brittisk soldat under övning i Baltikum i juni 2014.

En brittisk soldat under en övning i Baltikum i juni 2014. Brittisk soldat under övning i Baltikum i juni 2014. Bild: Handout

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson presenterar den största investeringen i landets försvar på 30 år trots att coronakrisen går hårt åt den brittiska ekonomin.

Storbritannien försöker nu definiera sin post-brexit-roll på världsscenen.

Premiärminister Johnson vill att Storbritannien får en ledande roll under den nya eran av globalt samarbete och frihandel - uppbackad av modern militär och cyberteknologi.

Enligt regeringen befäster den här stora militärsatsningen Storbritanniens roll som det land som lägger ned mest pengar på försvaret i Europa och näst mest i Nato.

En stor del av pengarna går till rymd- och cyberförsvarsprojekt, bland annat till en byrå för artificiell intelligens. Investeringarna kan leda till 40 000 nya jobb.

I ett tal inför parlamentet ger premiärministern i dag besked om en extra satsning på 16,5 miljarder pund för militären under de kommande fyra åren. För närvarande är försvarsbudgeten strax under 42 miljarder pund per år.

- Den internationella situationen är mer riskfylld och mer konkurrensintensiv än någonsin sedan kalla kriget, och Storbritannien måste vara sin historia trogen och vi måste stå vid våra allierades sida. För att kunna göra det måste vi uppgradera vår kapacitet över hela linjen, sa Boris Johnson i går kväll.

Den nya planen presenteras en vecka efter att Johnson lovat den nyvalda presidenten i USA, Joe Biden, att Storbritannien till fullo kvarstår som ett värdefull militärt allierat land.

"Inte på bekostnad av det internationella biståndet"

Enligt försvarsminister Ben Wallace utökas inte militärbudgeten på bekostnad av internationellt bistånd. Han säger att Storbritannien fortsättningsvis kommer att höra till de mest generösa länderna då det gäller att bistå med internationell hjälp.

Samtidigt krymper den brittiska ekonomin kraftigt på grund av coronapandemin eftersom statliga stöd har betalats ut till både företag och enskilda personer.

- Jag har fattat det här beslutet trots pandemin eftersom rikets försvar måste komma först, säger Johnson i ett uttalande.