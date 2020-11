Charlotta Curves om samarbetet med Erik Sjöholm: "Vi hittade genast samma frekvens då vi började skriva musik ihop"

Hon är en musiker som gärna samarbetar med andra musiker. Speciellt under coronapandemin har hon fokuserat på samarbete och skrivit musik tillsammans med andra. Den här veckan får Vegatoppenlyssnarna bekanta sig med ett av samarbetsprojekten.

Charlotta Curves är känd för sin mörka och klingande bluesröst. Hon har längs med åren placerats i jazz- och soulgenren men i låten som nu utmanar på Vegatoppen är gospelstuket dominerande.

Erik Sjöholm har rötter i Malax och har bott i Madrid och deltagit i den spanska upplagan av Got talent. Utöver sångrösten är gitarren hans instrument.

Charlotta Curves älskar att uppträda live. Charlotta Kerbs tillsammans med blåsorkester. Bild: Philip Kerbs

Tillsammans utmanar de nu på Vegatoppen med låten Backpack blues.

- Vi tog inspiration ur välbekanta gospelklassiker som When the saints go marching in och Down by the riverside. Låten är gospel- och New Orleans-inspirerad, konstaterar Curves.

Det här är Charlotta Curves Bor i Jakobstad

Låtskrivare, musiker och pedagog

Närmast hjärtat är blues, soul, funk och jazz

Har gjort gigs bland annat i Sverige, Frankrike, Spanien och USA

I början av året tillbringade hon fem veckor i Västafrika på konstnärsresidenset Villa Karo i Benin. Skrev musik, gjorde spelningar och etablerade kontakter med lokala musiker som resulterade i några låtskrivarsamarbeten med musiker från Benin och Togo.

"Erik är en handlingens man"

Sjöholm och Curves har känt varandra länge. De har bland annat studerat i musikhuset i Jakobstad - huset som är centrum för den finlandssvenska musikutbildningen och där det finns musikutbildning för alla åldrar.

De har hållit kontakten trots att han bott utomlands i flera år. Och de har länge funderat på att att skriva musik ihop.

En varm julikväll i somras hade hon en spelning i Vasa och då bjöd hon upp Sjöholm på scenen.

Gitarren är Erik Sjöholms instrument. Erik Sjöholm spelar gitarr Bild: Yle/ Johannes Björkqvist

Någon månad senare var de redan i studion och spelade in två låtar tillsammans.

- Erik är en handlingens man och samarbetet är smärtfritt med honom. Vi är på samma frekvens också ämnesmässigt och båda vill fokusera på nånting ljust, stärkande och upplyftande, säger hon.

Mantrat som blev låttext

Texten till Backpack blues föddes då Curves vandrade i skogen med sin tunga ryggsäck. Hon började gnola på ett mantra... "My backpack gets lighter as I go..."

Curves drar paralleller till den mentala ryggsäck som vi alla bär på.

- De flesta av oss har en tung ryggsäck men det finns alltid ett ljus inom oss som för oss framåt och bär oss genom livet, filosoferar Curves.

Backpack blues är, som sagt, en starkt gospelinfluerad låt, där Ginger sisters kommer med sin bakgrundssång som pricken på i:et för att göra soundet briljant.

"Jag saknar publiken oerhört "

Curves är i samma sits som de flesta andra musiker för tillfället då pandemin sätter käppar i hjulet för allt vad gigs heter. Hon saknar publiken oerhört och att få spela tillsammans med andra.

I våras då pandemin nyligen brutit ut var Charlotta Curves med i Hemmalive på Arenan. Filmteam hemma hos musikern Charlotta Kerbs. Bild: The Perfect Monday Group

Hon mediterar mycket och försöker luska ut vad som är viktigt för henne. Hon träffar andra musiker och låtskrivare och skriver musik tillsammans med dem. Hon har planer för 2021, trots att ingen vet hur världen ser ut då.

- Jag har mycket nytt material som jag kommer att ge ut och jag hoppas jag snart igen kan göra live konserter, säger hon.

