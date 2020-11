Hundratals dör på vägen från Senegal till Kanarieöarna: "Vi har inget val"

Allt fler migranter från Senegal har under de senaste veckorna försökt ta sig till Europa över havet via Kanarieöarna. Många försök har misslyckats och hundratals människor har dött under resan.

Tusentals har lyckats ta sig till den spanska ön Gran Canaria.

En del har räddats av fiskare eller av den senegalesiska marinen och har återvänt hem, men de säger att de kommer att försöka på nytt.

- Vi har inget val, säger de till nyhetsbyrån Reuters.

Atlantrutten från Västafrika till de spanska Kanarieöarna är riskfylld, och många kommer i små träbåtar.

Migranter från Senegal har anlänt till Gran Canaria. Migranter från Senegal har anlänt till Gran Canaria Bild: Reuters TV

Det ekonomiska läget driver människor på flykt

Migranterna drivs bort från sina hemländer på grund av den försämrade ekonomiska situationen. Coronapandemin har försatt dem i ett ännu värre läge.

I år har ungefär 17 000 migranter kommit till Kanarieöarna. Det är en ökning med över tusen procent jämfört med året innan, uppger det spanska inrikesministeriet.

Migranter som har klarat av resan till Gran Canaria.19.11.2020. Migranter från Afrika som nått Gran Canaria.19.11.2020 Bild: Reuters TV

Alarm Phone – en ickestatlig organisation som stöder människor i nöd och utför räddningsoperationer via alarmkanaler – säger att 480 människor dog enbart under oktober månad då de försökte ta sig från den afrikanska kontinenten över Atlanten till Europa.

Enligt FN:s migrationsbyrå IOM drunknade minst 140 människor då en båtmotor fattade eld ute på havet.

Den här kvinnan tittar på ett foto av sin son. Han drunknade under sin båtresa från Senegal. En kvinna som förlorat sin son som försökt ta sig över havet från Senegal till Gran Canaria. 19.11.2020 Bild: Reuters TV

I Senegal försöker man nu på allvar övertala människor – ofta unga – att inte lämna landet. Man ger dem information och försöker locka dem med nya utbildningsmöjligheter.

Många unga har dock tappat allt hopp om att finna jobb i Senegal, och de säger till nyhetsbyrån Reuters att de beger sig ut i skrangliga båtar oavsett riskerna.

Det finns också en del falsk information i omlopp angående läget och möjligheterna för migranter att på ett lagligt sätt etablera sig i Europa. Det har spridits rykten om att coronapandemin har lett till att det nu finns jobb för migranter.

Internationellt fiske är ett stort problem för de lokala fiskarna

Greenpeace har påpekat att Senegal utfärdar för många fiskelicenser för utländskt industriellt fiske.

Det betyder att stora trålare lägger beslag på fisket vilket sätter hård press på lokala fiskare vid kusten då fiskbeståndet minskar och utkomstmöjligheterna försvinner.

Abdoul Karim Sall, chef för en senegalesisk fiskeorganisation, säger att fisket är hotat utanför Senegals kust. Abdoul Karim Sall, chef för en senegalesisk fiskeorganisation, säger att fisket är hotat utanför Senegals kust Bild: Reuters TV

Det finns många orsaker till den plötsliga ökningen av migranter som lämnar Senegal men en av de främsta orsakerna är överfiske, bedömer Abdoul Karim Sall, chef för en fiskeorganisation i Senegal.

Enligt honom är många senegalesiska fiskare rädda för att det om några år inte längre kommer att finnas någon fisk kvar i havet.

Resan från Senegal till Gran Canaria är riskfylld. 19.11.2020. Resan från Senegal till Gran Canaria är riskfylld. 19.11.2020 Bild: Reuters TV

Källa: Reuters