Morgonkollen: Över en kvarts miljon döda i corona i USA – och fyra andra nyheter att känna till den här morgonen

God morgon! Här listar vi fem nyheter som är bra att känna till den här torsdagen.

I USA fortsätter coronaepidemin att skörda dödsoffer. Nu har antalet dödsfall i covid-19 passerat en kvarts miljon, enligt Johns Hopkins-universitetets sammanställning.

Dödssiffran är högst i världen. Brasilien kommer tvåa med över 167-tusen avlidna.

I USA överskrider antalet nya dödsfall per dygn nu 1 800.

I dag stänger staden New York stänger alla sina allmänna skolor igen på grund av den ökade smittspridningen. Exempelvis i Texas är sjukvårdssystemet nu hårt belastat. Där har vårdpersonal i staden El Paso vädjat till invånarna om att stanna hemma.

I kvällens match i Nations League blev det besvikelse för Finlands fotbollslandslag. Motståndaren Wales vann med tre mål mot ett.

Finland låg illa till redan från början eftersom Jere Uronen blev utvisad och laget tvingades spela med bara tio spelare på plan.

Finland hade behövt en seger i matchen för att vinna sin grupp och avancera till A-divisionen.

Många myndigheter i Finland slarvar med svenskan. En hel del myndighetstjänster erbjuds bara på bristfällig svenska, eller finns inte på svenska alls, konstaterar Maria Fremer som är språkvårdare på Institutet för de inhemska språken.

Hon efterlyser mer satsningar på svenskan i den offentliga sektorn.

– Det svenska språket nedprioriteras lätt trots att dess ställning är tryggad i lagen. Det beror ibland på brister i resurserna och ibland på hur myndigheterna väljer att prioritera, säger Fremer.

I ett formulär i vår artikel kan du sända in dina egna erfarenheter av brister i myndighetssvenskan.

Unga arbetstagare är noggranna med vilka värden de vill se hos sina framtida arbetsgivare, visar en ny undersökning som Academic Works har utfört i samarbete med Kantar.

Undersökningen kartlägger vad unga prioriterar hos eventuella framtida arbetsgivare och vilka arbetsgivare som uppfattas som mest attraktiva.

– Ett medmänskligt företag och empatiska rekryterare är ett stort plus i kanten, säger en Arcadastuderande som vi har talat med.