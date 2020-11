Film: Billie - briljant berättat om Billie Holiday

Artistporträtt brukar hängas upp på givna knaggar. Barndom, genombrott, privatliv, karriär. Men porträttet av Billie Holiday behöver överhuvudtaget inte hängas upp - det fastnar direkt på näthinnan.

Det är svårt att veta i vilken ände man skall börja när det gäller att beskriva James Erskines fina dokumentärfilm Billie. Men jag väljer att utgå ifrån några centrala årtal.

1959 dör den världsberömda jazzsångerskan Billie Holiday - fattig och alkoholiserad. Tio år senare börjar en ung journalist vid namn Linda Lipnack Kuehl nysta i historien om henne.

Under åtta års tid gör Linda mängder av intervjuer och när hon 1978 dör under oklara omständigheter lämnar hon efter sig 125 c-kassetter med material.

Fyrtio år senare börjar regissören James Erskine leka med tanken på att försöka få tillgång till kassetterna han läst om - kunde de möjligen fungera som utgångspunkt för det artistporträtt han gärna skulle vilja göra?

Erskine fick småningom tillgång till intervjuerna som i årtionden legat förvarade i en skolåda hos Linda Lipnack Kuehls syster.

Unika intervjuer med allt från hallickar och klubbägare till artister som Tony Bennett och Count Basie.