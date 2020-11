Ungdomsarbetare i Borgå är oroade över ungas cannabisanvändning: ”Till och med lågstadieelever talar om att deras kompisar använder cannabis”

Suomessa on raportoitu 4 uutta koronakuolemaa. Nuorisotyö saa lisää rahaa koronakriisin takia. Helsingin seudulla on syytä välttää isojen juhlien järjestämistä. Koronatartuntojen määrä kasvaa maailmalla. Monille aloille on vaikea löytää uusia työntekijöitä.