Jesse Puljujärvi och Jesperi Kotkaniemi på hugget då Kärpät slog Ässät: ”Dit slank den bara”

Både TPS och Sport hade segern på gaffeln i den tredje perioden borta mot HPK respektive SaiPa – men både Åbo- och Vasalaget fick kämpa om poängen efter slutsummern. Det gjorde också Kärpät, som slog Ässät i förlängning.

Matchen mellan Kärpät och Ässät visade sig bli ett riktigt målkalas i FM-ligan i ishockey på lördagen.

Det stod 4–4 mellan lagen – efter bland annat 0+2 av NHL-utlånade Jesperi Kotkaniemi i Ässättröjan – då tre perioder var spelade och matchen gick till förlängning.

Där var det en annan NHL-aktuell talang som steg fram. Jesse Puljujärvi kom till ett friläge mot Rasmus Tirronen – och klämde in pucken.

– Vi spelade fantastiskt uppoffrande i box play innan det. Jag trodde först att pucken hade fastnat under målvaktens skydd, men dit slank den bara, säger Puljujärvi efteråt till STT.

Puljujärvi, som inom en relativt nära framtid förväntas ansluta till Edmontons träningsläger, har haft det motigt på isen den senaste tiden. I Kärpäts 1–7-förlust mot HIFK åkte han ut för en knätackling.

– Det känns förstås bra att komma tillbaka efter den matchen med en seger på hemmais. I bland är det svårare, säger han.

Timur Ibragimov stod för några läckra dragningar – och matchen var avgjord. TPS fixade två poäng efter straffläggningstävling borta mot HPK.

Ännu en minut innan slutsummern såg Åbolaget ut att fixa tre poäng då det stod 2–1 på tavlan. Men Tarmo Reunanen – som inledde säsongen i TuTo – satte in kvitteringen för HPK med 49 sekunder kvar att spela.

– Det tröstar ju inte värst mycket nu, säger Reunanen för STT efter matchen.

JVM-aktuella Juuso Pärssinen var väl framme i matchen. 19-åringen passade fram Markus Nurmis 1–1-mål i power play och stod själv för 2-1-målet i den andra perioden. Dessutom höll han på att finta sig helt fri i förlängningen – men lyckades inte riktigt få med pucken.

– En viktig och fin seger. Vi hade alla chanser att ta tre poäng, men nöjer oss också med två, säger han.

Vasa Sport gästade i sin tur SaiPa under lördagens omgång och stod också för matchens två första mål. Det var Erik Riska och Sebastian Stålberg som stod för fullträffarna.

Men Villmanstrandslaget hämtade upp underläget. Inte minst tack vare Jarno Koskiranta.

Koskiranta fixade först fram en power play med 1–2 på tavlan då Eemil Erholtz klubbade honom i ansiktet – och SaiPa kvitterade i numerärt överläge alldeles i början av den tredje perioden.

I förlängningen var det Koskiranta själv som steg fram och pangade in segermålet.