Pandemin gjorde livet jobbigt för familjen Rönnberg.

Det var nog pandemin som var största boven i dramat, konstaterar Nico Rönnberg när Yle Sporten ringer upp. I bakgrunden hörs 3-åriga sonen Dominics röst. Han har saknat pappa och vill leka. Beslutet att lämna US Ivry mognade under en längre tid och just nu känns allting rätt.