Vurpor präglade sprintfinalerna i finska cupen – Joni Mäki räknade bort sina chanser men vann ändå: ”Gäller att åka ända till slut”

Det saknades inte dramatik när säsongens andra sprint i finska cupen avgjordes på lördagen. Både i dam- och herrfinalen föll den som låg i ledning och till slut var det Katri Lylynperä och Joni Mäki som fick kliva högst upp på prispallen.

När den inhemska skidsäsongen startade i Vuokatti för några veckor sedan imponerade Joni Mäki i stor stil och vann sprinten. I dag var det dags för ny tävling och för Mäki blev resultatet detsamma – han vann tävlingen.

Men det var inte utan svårigheter och dramatik. I semifinalen föll han på krönet av en backe och tappade sin stora ledning men knep ändå en direkt finalplats.

I finalen var det sedan Lauri Vuorinen som ryckte i från de andra tidigt, men även Vuorinen stöp i backen på samma ställe som Mäki.

Vuorinen bröt en stav och fick se sitt försprång försvinna. Mäki gick upp i ledning och höll den sedan hela vägen in i mål.

– Det var intressant, det kändes som att krafterna försvann efter semifinalen och jag hade inget att hämta mot Lauri i finalen. Jag tänkte att jag fick sikta in mig på att kämpa om andraplatsen men så föll Lauri på samma ställe som jag gjorde tidigare.

– Allt kan hända och det gäller att åka ända till slut, säger Vasabördige Mäki till Yle efter säsongens andra sprintseger.

Vuorinen fick i sin tur nöja sig med en fjärde plats bakom Mäki, Verneri Suhonen och Juho Mikkonen.

– Taktiken var att ta det lite lugnare i kvarts- och semifinalen och sedan ge allt i finalen. Det gick perfekt ända tills fallet, efter det kom jag ingenstans, säger Vuorinen.

Ristomatti Hakola hade 16:e tid i kvalet men kom sedan inte till start i kvartsfinalen på grund av hälsoproblem. Oravaistalangen Alexander Ståhlberg gjorde sin säsongsdebut mot seniorer och slutade på 34:e plats i kvalet.

Lylynperä tog chansen då Matintalo föll

På damsidan sågs också ett fall i finalen. Johanna Matintalo ledde länge finalen men föll i en utförsbacke. Med Matintalo ute ur leken gick Katri Lylynperä upp i ledning och knep till slut segern före Kerttu Niskanen.

– Jag försökte men kom inte upp i täten tidigare i loppet. Jag ville ligga långt framme eftersom det var isigt i backen, säger Lylynperä.

Dagens bästa FSS-åkare var IF Minkens Julia Häger som, precis som i premiären i Vuokatti, gick till semifinal. Men väl där kunde hon inte hänga på täten och fick nöja sig med en femte plats.

Fyra FSS-åkare tog sig vidare från kvalet men endast Julin fick göra mer än ett lopp på eftermiddagen. För Andrea Julin (IF Minken), Hanna Ray (IK Falken) och Anni Lindroos (Pargas IF) tog tävlingen slut efter kvartsfinalerna.

Julin bröt en stav i sin kvartsfinal då Jasmin Kähärä föll framför henne. Julin fick ändå snabbt en ny men kunde inte utmana om de två semifinalplatserna. Hanna Ray föll i sin tur i sin kvartsfinal och slogs ut medan Anni Lindroos slutade fyra i sitt heat.

Resultat, sprint klassisk stil:

Damer:

1. Katri Lylynperä Vuokatti Ski Team Kainuu 3.34,41

2. Kerttu Niskanen Vieremän Koitto +1,27

3. Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura +3,84

4. Jasmi Joensuu Vantaan Hiihtoseura +4,33

5. Anni Alakoski Kainuun Hiihtoseura +10,59

6. Johanna Matintalo +1.03,29

------------------

Julia Häger IF Minken

Andrea Julin IF Minken

Anni Lindroos Pargas IF

Hanna Ray IK Falken

Herrar:

1. Joni Mäki Pohti Ski Team 3.08,34

2. Verneri Suhonen Hollolan Urheilijat +0,36

3. Juho Mikkonen Vuokatti Ski Team Kainuu +0,58

4. Lauri Vuorinen Ski Team 105 +5,05

5. Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura +5,66

6. Juuso Haarala Pohti Ski Team +7,28