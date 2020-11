Joni Mäkis två tävlingar mot inhemskt motstånd gav två segrar – nu blickar han mot världscupen: ”Där får jag se min rätta nivå”

Joni Mäki är i form och har den här helgen bevisat att han klarar av både sprint- och distanslopp. I Taivalkoski saknades det tyngsta namnet och i Iivo Niskanens frånvaro var Mäki herre på täppan. Det var svårt på slutet men jag kämpade hela vägen in i mål, säger Mäki till Yle.

Iivo Niskanen hade tänkt göra sin tävlingspremiär i Taivalkoski, men valde till slut att avstå på grund av smärre ryggproblem. Enligt tränaren Olli Ohtonen fattade man beslutet som en försiktighetsåtgärd.

Då dessutom Ristomatti Hakola var ute ur leken förväntades segern i 15 kilometersloppet i första hand stå mellan lördagens sprintsegrare Joni Mäki och Perttu Hyvärinen.

Hyvärinen matchade Mäkis fart i början, men i mitten av loppet gick det tyngre och han låg som mest nästan 20 sekunder efter. Hyvärinen avslutade ändå starkt men kunde inte rå på Mäki som vann med 8,5 sekunder.

– Det är tudelade känslor, jag började bra och jag höll ihop tekniken i tre-fyra varv men sedan gick det tyngre. Det var svårt på slutet men jag kämpade hela vägen in i mål, säger Vasabördige Mäki till Yle efter loppet.

Världscupen nästa för Mäki

Efter två segrar på två dagar får Mäki nu börja ladda mot världscuppremiären i Ruka.

– Där får jag se min rätta nivå, det blir en intressant utmaning. Det gäller att återhämta sig efter det här veckoslutet. Just nu känns det som att jag är i bra form, säger Mäki.

Tvåan Hyvärinen var besviken efter loppet.

– Min slutspurt kom lite för sent. Jag ville vinna men det var inte min dag. Det är alltid den bästa som vinner, säger Hyvärinen.

Det blev dubbelt Pohti Ski Team på prispallen då Joel Ikonen slutade trea. Han förlorade med 13,4 sekunder mot klubbkamraten Joni Mäki.

FSS hade två åkare bland de 15 bästa i dagens tävling. August Högnabba från IF Åsarna var 14:e och Minkens Remi Lindholm slutade på 15:e plats.

Resultat 15 kilometer fristil:

1. Joni Mäki Pohti Ski Team 26.53,8

2. Perttu Hyvärinen Puijon Hiihtoseura +8,5

3. Joel Ikonen Pohti Ski Team +13,4

4. Markus Vuorela Jämin Jänne +40,4

5. Miska Poikkimäki Vuokatti Ski Team Kainuu +41,8

6. Kari Varis Ilmajoen Kisailijat +50,1

7. Juuso Tossavainen Kuusamon Erä-Veikot +50,7

8. Petteri Koivisto Puijon Hiihtoseura +51,2

9. Niko Husu Kuusamon Erä-Veikot +51,8

10. Juuso Haarala Pohti Ski Team +58,4

----------------------

14. August Högnabba IF Åsarna +1.06,0

15. Remi Lindholm IF Minken +1.06,1

20. Kalle Partanen IF Minken +1.14,7

21. Johannes Vuorela IF Minken +1.15,7

33. Alexander Ståhlberg Norrvalla Ski Team +1.41,0

35. Oscar Högnabba IF Åsarna +1.45,2

41. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna +1.57,9

53. Patrik Kuuttinen IF Minken +2.20,0

66. Benjamin Sundqvist IF Minken +2.42,0

69. Petteri Mattila Norrvalla Ski Team +2.47,3

72. Alex Svartsjö IF Femman +2.50,5

78. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna +3.03,0

80. Roni Lukkarinen IF Minken +3.11,6

90. Kasper Lönnbäck IF Minken +3.50,8

95. Santeri Leikas Norrvalla Ski Team +4.11,9

100. Ville Partanen IF Minken +4.30,0

101. Wilhelm Stenbacka IF Sibbo-Vargarna +4.32,6

118. Casper Hjerpe Norrvalla Ski Team +8.19,9