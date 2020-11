THL:s Mika Salminen har gått från skeptisk till optimistisk – i bästa fall är en stor del av befolkningen vaccinerad före sommaren

Efter att ett dramatiskt år börjar lida mot sitt slut börjar Mika Salminen i likhet med de flesta andra bli ordentligt trött på coronan. Han tror att vintern kan bli tuff men vågar se ljust på framtiden efter den senaste tidens positiva nyheter gällande coronavaccin.

I början av året när covid-19 nådde nyhetströskeln trädde hälsosäkerhetschef Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd (THL) fram. Det var nästan över en natt som han blev en rikskändis och sedan dess har han arbetat mer än någonsin tidigare.

– Jag har alltid jobbat mycket, men nu har det varit helt utan gränser. Särskilt i våras när det var som hetast och mycket skulle göras på en gång. Då blev det inte så mycket sömn.

Salminen som kommer från en tvåspråkig familj och har gått i svenskspråkig skola säger ändå att hösten varit lite lugnare.

Telefonen ringer inte lika ofta som i våras, då kunde det vara frågan om mer än hundra samtal per dag.

Pressen av att vara en offentlig person

Som en av nyckelpersonerna i kampen mot coronan har han också fått ta del av allmänhetens åsikter.

– Varje dag får jag e-post. Vissa är positiva men andra är inte lika smickrande.

På frågan om han fått personliga hot svarar han att det har hänt ett par gånger.

– De åtgärder vi måste ta till är inte trevliga och de har dåliga konsekvenser för många. Det är förståeligt att alla inte är nöjda.

Trots hård press har ändå Salminen fått beröm för att ha varit saklig och lugn. På frågan om han ibland skulle ha behövt en boxningssäck för att avreagera sig på svarar han med ett leende på läpparna.

– Säkert många gånger, men kanske det är mina långsamma “hämäläisgener” som lugnar ner mig lite.

En ny regering med mycket på sitt bord

Samtidigt som nyheterna om ett nytt virus började spridas i världen hade Sanna Marins (SDP) regering precis kommit igång med sitt arbete.

Salminen berättar att det till en början inte var helt lätt att få regeringen att inse att covid-19 är ett allvarligt hot och en potentiell pandemi.

– Nog tog det lite tid, men det var en ny regering som hade ganska mycket saker på sitt bord.

– Redan i slutet av januari skrev vi flera promemorior till regeringen och särskilt till beredskapschefernas grupp.

Mika Salminen har en lång erfarenhet av olika virus och vet att de är nästintill omöjliga att utrota. "Coronan kommer vi sannolikt ha med oss för all framtid”, säger han. Daniel Olin med Mika Salminen i studio. Bild: Yle/Barbro Ahlstedt

När Salminen i dag blickar tillbaka anser han att regeringen i initialskedet trots allt inte kunde ha gjort så mycket annorlunda.

Inte heller tror han att man skulle ha undvikit de tuffa åtgärder som togs genom att ha agerat i ett tidigare skede.

– Hemskt mycket tidigare skulle man inte ha kunnat göra samma saker, det fanns inte heller så många fall i Finland då.

Finland har i regel ansett att Världshälsoorganisationen (WHO) vet bäst och följt deras råd. Enligt Salminen är det en bidragande orsak till att regeringen avvaktade.

– Informationen från WHO var inte särskilt tydligt i början. Långt in i januari var WHO ännu av den åsikten att det här inte smittar mellan människor. Sen tog det sin tid innan de konstaterade att det fanns en risk för en pandemi.

För framtiden borde vi nog hitta på någonting bättre så att vi för varje virus inte behöver stänga världen.

I efterhand finns det alltid saker man kunde ha gjort annorlunda, konstaterar Salminen och nämner informationen för ålderstigna människor som ett exempel.

– Vi var inte tillräckligt tydliga. Det uppfattades som en order vilket sen ledde till att ålderstigna människor inte vågade gå ut.

Ett internationellt ansvar

När regeringen började införa undantagsåtgärder och gå ut med rekommendationer hände allt snabbt. Samhället stängdes ner och i likhet med de flesta europeiska länder stängde Finland sina gränser.

Salminen konstaterar att det inte var så det skulle ha gått till.

– Den internationella modellen var att det här gör vi åtminstone inte, då konsekvenserna är så svåra för ekonomin och för många andra funktioner. Det här ledde bland annat till att vi hade svårt att få munskydd eftersom logistiken inte fungerade.

– För framtiden borde vi nog hitta på någonting bättre så att vi för varje virus inte behöver stänga världen.

Att det är WHO som ensamt har ansvaret för att utforma strategier för hur världen ska hantera framtida hälsokriser ställer Salminen sig tveksam till.

– Jag har själv sagt åt våra ministrar att vi måste fundera om det räcker eller om man i framtiden måste ta det på FN-nivå, säger han och fortsätter:

– Det är ju inte bara en hälsokris, utan en global kris som genomsyrar hela samhället.

Till sommaren ljusnar det

Vid det här laget börjar de flesta vara trötta på “coronavardagen” och Salminen är inget undantag.

– Vem som helst skulle väl vara trött vid det här laget och alla vill vi bli av med det här läget.

Enligt Salminen har vi just nu en helt annan situation än i våras och möjligheten finns att vintern kan bli tuff.

– Vi vet att sådana här sjukdomar sprider sig sämre på sommaren. Vi vet inte varför men så är det och på vintern sprids sådana här sjukdomar mycket lättare.

– Så länge det är vinter är faran inte över, hur lite fall vi än har. De kan öka igen när som helst, påminner Salminen.

Det är inte bara årstiden som spelar in, utan mycket hänger också på de åtgärder som vidtas.

– Temporärt kan smittoläget förbättras, men risken för att smittan igen ökar kommer finnas fram till våren.

MIKA SALMINEN Född 1965 i Helsingfors. Avlade filosofie doktorsexamen med inriktning mikrobiologi vid Helsingfors universitet 1994. Specialiserade sig på HIV som vid den tiden hade börjat sprida sig bland sprutnarkomaner i Finland. Blev docent i virologi 1998. Har under hela sin karriär arbetat på Institutet för hälsa och välfärd (THL) med undantag för några år på Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) under åren 2009-2012. Under hans första veckor på det nya jobbet började svininfluensan spridas bland människor. Aktuell som hälsosäkerhetschef vid THL och som en av nyckelpersonerna i Finlands coronastrategi.

Trots att mycket tyder på att vi kan ha en dyster vinter framför oss, ser Salminen ljuspunkter.

Bland annat den senaste tidens nyheter gällande utvecklingen av coronavaccin som har gått snabbare framåt än väntat.

– Om det går riktigt bra så hinner vi vaccinera en stor del av befolkningen innan sommaren, men det kan ta längre.

Om allt går som Salminen hoppas kommer vi efter vintern att gå mot ljusare tider, i dubbel bemärkelse. Vad ska då Salminen göra den dag han har vaccinerats och livet har återgått till det som vi tidigare kände till som det normala?

– Då ska jag ta en lång semester och åka ut till landet och snickra på huset.

