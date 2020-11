Tung start på säsongen för Krista Pärmäkoski – förlorade med en halv minut mot ettan Kerttu Niskanen

Krista Pärmäkoski fick ingen bra premiär och nu är hon osäker om det blir någon start i världscupen nästa helg. Efter en tid med sjukdom var hon chanslös mot landslagskollegan Kerttu Niskanen och fick även ge sig mot veteranen Riitta-Liisa Roponen i finska cupen.

De flesta av toppåkarna i Finland har redan gjort ett eller flera lopp, men för Krista Pärmäkoski var dagens fristilstävling i Taivalkoski säsongens första.

Finlands största damstjärna var osäker på formen inför sin premiär. Hon har varit sjuk den senaste tiden och under en period kunde hon inte träna alls.

Det syntes tidigt att Pärmäkoski inte är på topp just nu. Hon tappade några sekunder på Kerttu Niskanen redan efter några kilometers åkning och sedan ökade avståndet hela tiden. I mål var Pärmäkoski trea och slagen med en halv minut av Niskanen.

– Banprofilen gjorde att marginalen ändå blev så liten och jag hade väldigt bra skidor som räddade min placering. Om vi till exempel hade varit i Olos hade skillnaden varit större, säger Pärmäkoski till Yle efter loppet.

Hur blir det med världscupen?

Pärmäkoski sa inför sin premiär att loppet skulle avgöra om hon kan ställa upp i världscupen nästa vecka. Nu ska hon ta sig en rejäl funderare.

– Läget kan förändras snabbt men i Ruka är det tre tävlingar. Jag ska fundera på beslutet i dag och i morgon, säger Pärmäkoski.

Niskanen som visade lovande form redan i lördagens sprint, ledde tävlingen från start till mål. Hon slog tvåan Riitta-Liisa Roponen med 26,3 sekunder.

– Det är länge sedan jag besegrat Krista på hemmaplan. Jag försökte göra ett jämnt lopp. Resultatet var bra men jag känner att jag inte fick ut allt. Jag är i bra form och är förväntansfull, säger Niskanen.

Bäst av FSS-åkarna i fristilsloppet var IF Minkens Julia Häger. Häger hade en placering bland de tio bästa inom räckhåll under den första halvan av loppet men tappade på slutet och fick nöja sig med 15:e plats.

Resultat, 10 kilometer fristil:

1. Kerttu Niskanen Vieremäen Koitto 20.58,1

2. Riitta-Liisa Roponen Visa Ski Team Kemi +26,3

3. Krista Pärmäkoski Ikaalisten Urheilijat +29,1

4. Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat +46,5

5. Laura Mononen Hämeenlinnan Hiihtoseura +47,7

6. Susanna Saapunki Vuokatti Ski Team Kainuu +1.02,0

7. Eveliina Piippo Vuokatti Ski Team Kainuu +1.06,0

8. Katri Lylynperä Vuokatti Ski Team Kainuu +1.06,2

9. Emmi Lämsä Visa Ski Team Kemi +1.30,5

10. Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura +1.31,4

----------------------

15. Julia Häger IF Minken +1.42,2

20. Andrea Julin IF Minken +1.52,8

22. Hanna Ray IK Falken +1.58,8

29. Jenny Fellman IF Åland +2.23,3

33. Linnea Henriksson IF Femman +2.32,8

37. Anni Lindroos Pargas IF +2.48,2

39. Heidi Kuuttinen IF Minken +2.50,3

44. Jennie Lindvall IF Minken +3.15,5

47. Amanda Nyfors IF Brahe +3.32,3

57. Jennifer Antell IF Femman +4.02,6

61. Rebecca Lönnqvist Pargas IF +4.52,1

69. Anna-Kajsa Lall IF Femman +8.47,2