Akilles bandy ser ut att få is till sin första hemmamatch – åtminstone är väderleksprognosen lovande

Stormarna och regnen har dragit förbi och arbetet med konstisplanen i Borgå är i full gång. På lördag spelar Akilles bandy sin första hemmamatch.

Vid Borgå stads idrottstjänster hoppas man nu på kallare väder och uppehåll.

– Tanken är att där ska finnas is till veckoslutet. Vädret har varit en utmaning men nedfrysningen är på gång och om allt går som planerat så har vi is till veckoslutet, säger Per Högström, Borgå stads chef för idrottstjänster.

Vädrets makter verkar stå stadens planer bi. Meteorologiska institutet förutspår nämligen uppehållsväder och ett par plusgrader för fredag och lördag.

– Det som vi inte vill ha nu är den väderlekstyp vi haft den senaste veckan, regn och storm, säger Högström.

Vädret ser lovande ut

En aning regn kan falla på onsdag och torsdagen ser ut att bli en solig och relativt varm dag med en temperatur på upp emot 8 plusgrader.

Eventuella skador på isen under de här dagarna hinner ändå repareras under fredag och lördag då temperaturen sjunker.

Det här skulle innebära att Akilles bandys första hemmamatch kan spelas på lördag, då Borgå gästas av Veiterä från Villmanstrand.

– Blir det kyligare nu så får vi en bra botten och verksamheten kan komma i gång. Om vi klarar av att öppna för Akilles hemmamatch så öppnar vi också för allmänheten, säger Högström.

Två meters avstånd gäller i publiken och för Trömpperit

Borgå stads ledningsgrupp möts på tisdag (24.11) för att ta ställning till olika myndigheters och experters lägesrapport om coronaepidemin.

– I det mötet tas också frågan om konstisbanan och de allmänna isturerna upp. Också tillsammans med Borgå Akilles ska staden fundera över riktlinjer inför veckoslutets match och kommande matcher, säger Högström.

Blir det kanske mera avstånd på Akilles hejarklack Trömpperis läktare?

– Det är knappast något nytt för någon vad som gäller, nämligen två meters avstånd i publiken, säger Per Högström, Borgå stads chef för idrottstjänster.

Matchen mellan Akilles och de finska mästarna 2018, Veiterä, spelas klockan 17.