Inhemska filmer har räddat de östnyländska biografernas höst – men varje stol behövs till julens familjefilmer

Tjugo personer per sal per visning. Trots den strikta begränsningen tror sig biograferna Kino Marilyn i Lovisa och Bio Rex i Borgå kunna klara sig till julen.

Det är alltjämt ekonomiskt svåra tider för biograferna i vårt land, även i Östnyland.

På måndagen den 23 november trädde nya coronarestriktioner i kraft i Nyland, som även denna gång drabbar bland annat regionens biografer.

Publikevenemang som ordnas inomhus begränsas till maximalt 20 personer i hela Nyland. Begränsningen är i kraft i tre veckor, fram till den 13 december.

Det här drabbar bland annat Kino Marilyn i Lovisa och Bio Rex i Borgå.

- I normala fall har vi sällan fler än 20 besökare per visning, så det här är ingen katastrof. Och just nu är inga storfilmer på kommande. Jag tror inte att vi behöver be någon vända i dörren, säger företagaren Sini Hakkarainen vid Kino Marilyn.

Hakkarainen hoppas samtidigt att de få som regelbundet går på bio i Lovisa fortfarande vågar komma. Invånarna tenderar att hållas hemma när det utfärdas restriktioner.

Stämningen blir intim, men kanske lite skrämmande med så få besökare i en stor biograf. Arkivbild. Biografentré. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Kino Marilyn har 180 sittplatser. Cirka 80 stolar har använts per visning enligt de hittills rådande rekommendationerna för social distansering. Nu är begränsningen alltså maximalt 20 platser.

Inhemska filmer har dragit publik

- Hösten har gått överraskande bra tack vare de senaste inhemska filmerna, och fastän flera amerikanska Hollywood-filmer inte funnits till premiärerna, säger Hakkarainen.

De utländska filmer Kino Marilyn har visat har funnits så att säga lite i marginalen, när de stora premiärerna skjutits fram på obestämd tid.

- Vi har färre besökare än i fjol höstas, men ett helt drägligt antal biobesökare, i synnerhet i september och oktober. Tove har lockat rejält över 700 besökare under hösten och det är bra för oss, säger Hakkarainen.

Under de tre år som Kino Marilyn haft nya ägare i Sini Hakkarainen och Tomi Nordström är regissören Zaida Bergroths film Tove den tredje mest sedda i Lovisa.

Också Borgåbördige filmmakaren Klaus Härös senaste film Livet efter döden visas igen efter en längre paus.

- Den visas nu i repris. Premiären var i mars, men hann inte visas i mer än ett par veckor innan vi blev tvungna att stänga biografen. Den drog bra i våras, nu ses den av enstaka besökare, säger Hakkarainen.

Övriga stora publikmagneter i Lovisa har varit bland annat filmerna Risto Rappare och en falsk Vincent, Lost Boys och Aalto.

- De har lappat rätt bra det tomrum som uppstått i avsaknaden av Hollywood-filmer.

Edgar Nieminen tror att biografen klarar av tre veckors restriktioner. Arkivbild. Edgar Nieminen i biosalong Bild: Milena Hackman / Yle

Teateransvarig Edgar Nieminen vid Bio Rex i Borgå delar flera av Sini Hakkarainens upplevelser av den gångna hösten.

Bio Rex fem salar rymmer sammanlagt 478 personer och enligt Nieminen hade man sålt biljetter till 224 platser innan måndagens nya restriktioner trädde i kraft.

I klartext säger biografföretagaren att man haft ett motsvarande besökarantal som vid Kino Marilyn i Lovisa.

- Senaste veckoslutet hade vi bara fyra visningar med över 20 besökare, säger Edgar Nieminen.

Stora amerikanska blockbusters har saknats eller premiärerna skjutits på framtiden, medan höstens inhemska filmer dragit publik.

- Snorkeln har precis hållits ovanför vattenytan. Vi överlever en stund framöver, säger Nieminen.

Flera storfilmers premiärer har skjutits upp på grund av pandemin. Arkivbild. Filmprojektor i Bio Rex i Boegå Bild: YLE/Stefan Paavola

Både Sini Hakkarainen och Edgar Nieminen väntar på julen och hoppas att åtminstone 50 personer skulle tillåtas i salarna samtidigt.

Nieminen ser fram emot världspremiären av Wonder Woman, och hoppas att familjerna ska få njuta av Pertsa och Kilu och Sagan om fjället.

I Lovisa planeras dessutom en kabaré till nyåret, men innan dess önskar Hakkarainen att barnfamiljerna ska få se film när den är som bäst, på bio.

- Vi hoppas verkligen att restriktionerna lättar till jul. Då är 20 personer per visning en alldeles för strikt gräns. Det kommer barnfilmer och filmer som intresserar många. Och folk går på bio när de har semester.