Håland krossade det tidigare rekordet – alla tiders snabbaste att nå 15 mål i Champions League: ”Kan näta utan att se”

Erling Braut Håland kan inte sluta göra mål. Den norska supertalangen steg fram igen då hans Borussia Dortmund mötte Club Brugge i Champions League – och skrev samtidigt om historieböckerna.

Innan tisdagskvällen var det Ruud van Nistelrooy och Roberto Soldado som delade på rekordet för ”snabbast till 15 mål i Champions League”. De behövde 19 matcher på sig för att nå milstolpen.

Erling Braut Håland hade nått 14 mål på elva matcher. Han behövde bara 18 minuter på sig mot Club Brugge för att krossa det tidigare rekordet.

– Jag är bara glad för att det blir lättare för mig att få passningspoäng då han är så klinisk, säger Jadon Sancho, som passade fram målet, i tv-intervjun efteråt.

Håland nöjde sig inte med en fullträff. Norrmannen satte in ytterligare en boll innan matchen var över – slutresultatet stod 3–0 till Dortmund.

Bild: imago images/Kirchner-Media/All Over Press

Erling Braut Håland gör sitt historiska mål. Erling Braut Håland gör mål. Bild: imago images/Kirchner-Media/All Over Press

Efteråt var det många som stämde in i hyllningskören.

– Erling är en fantastisk spelare. Han jobbar hårt och förtjänar allt som han får, säger Sancho.

– Dortmund är ett av de bästa lagen i Europa med en striker som kan göra mål utan att ens se, säger Brugge-mittfältaren Hans Vanaken på Uefas webbplats.

Målsprutan själv tog inte del av presskonferensen efter matchen – men skickade ett tydligt budskap till fansen på sitt Instagram-konto:

– Jag älskar att spela i Champions League!

I den 35:e spelminuten lyckades Cristiano Ronaldo äntligen spräcka sin nolla för Champions League-säsongen.

Att fullträffen kom hemma mot bottentippade Ferencvaros var ingen större överraskning – och det var få som trodde på något annat än en Juventus-seger på tisdagskvällen.

Men de facto kvitterade Ronaldos mål matchen. De ungerska gästerna hade tagit ledningen drygt en kvart tidigare i form av Myrto Uzuni – och visade också efter baklängesmålet att de kommit till Turin för att ta poäng.

Det gick nästan vägen.

Det var först på stopptid som Alvaro Morata kunde sätta in 2–1-målet för de svartvita och samtidigt säkra tre poäng.