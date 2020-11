Live kl. 15.30: Regeringen diskuterar undantagsförhållanden igen - Läget kan förändras snabbt, konstaterar statsminister Sanna Marin

Regeringen samlas i eftermiddag på Ständerhuset för att med experterna gå igenom förutsättningarna för att ta i bruk beredskapslagen. Läget kan förändras snabbt, sa statsministern då hon anlände till Ständerhuset. Andra ministrar beskriver läget som allvarligt.

Både presidenten och statsministern har under de senaste dagarna lyft fram möjligheten att igen ta i bruk beredskapslagen om de regionala coronarestriktionerna inte lyckas stoppa den stigande smittotrenden.

Med hjälp av beredskapslagen kan all utbildad hälso- och sjukvårdspersonal mellan 18 - 68 år beodras att arbeta inom vården . Social- och hälsovårdsministeriet kan också organisera om vården.

Vi sänder direkt då regeringen anländer till Ständerhuset, med start klockan 15.30.

I Yles A-studio i början av veckan sa statsminister Sanna Marin (SDP) att orsakerna till att ta i bruk beredskapslagen är två.

- Det kan handla om att placera hälsovårdspersonal på de platser där den behövs och att begränsa medborgarnas rörelsefrihet.

Det här görs i så fall för att stoppa smittspridningen eller för att garantera att sjukvården klarar av sina uppgifter.

- För att beredskapslagen ska kunna tas i bruk måste det finnas ett klart behov av den, sa statsminister Sanna Marin (SDP) då hon anlände till Ständerhuset. Alla andra åtgärder måste testas innan beredskapslagen kan tas i bruk.

Också social- och hälsovårdsminister Anna-Kaisa Pekonen (VF) betecknade läget som allvarligt.

- Men vi går igenom alla andra möjligheter innan vi går in för att ta beredskapslagen i bruk.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) betecknar läget som allvarligt.

- Det är nu bättre att göra för mycket än för lite. Det handlar just nu om att rädda julfirandet. Hur det går kan vi alla vara med och påverka, säger Saarikko.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) sa på vägen in till förhandlingarna på Ständerhuset att regeringen strävar efter att hålla grundskolorna öppna också under eventuella undantagsförhållanden.

En av dem som briefar regeringen är justitiekansler Tuomas Pöysti. Han konstaterar att beredskapslagen är en sista utväg.

- Den tas bruk när alla andra medel är använda, säger Pöysti.