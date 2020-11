Coronaviruset i Österbotten – 26.11

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Sex nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar om sex nya coronavirusfall som bekräftats under onsdagen. Den största delen av de smittade befann sig redan i karantän, och har kopplingar till ett smittokluster i Järvi-Pohjanmaa.

Det totala antalet fall är nu 286 och 8 patienter får sjukhusvård.

Totalt har 47 244 prover tagits och igår togs 719 prover.

Från och med onsdagen börjar sjukvårdsdistriktet också att meddela positiva testsvar via textmeddelande. Tidigare har man bara fått negativa testsvar via textmeddelande. Men distriktet tar ännu också kontakt via telefon vid ett positivt test.