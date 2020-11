Fungerar ansiktsvisir mot coronaviruset? De vetenskapliga bevisen är fortsättningsvis svaga

Coronapandemins fortsatta framfart och nya coronarestriktioner innebär bland annat att vi måste bli bättre på att använda ansiktsskydd i vardagen. Ansiktsvisir är ett av alternativen som finns att tillgå, men frågan är hur mycket de faktiskt hjälper.

För en del innebär de masker som sluter tätt kring ansiktet ett visst obehag, eller gör vissa typer av aktiviteter svåra. Här kan ansiktsvisir, alltså den typen av ansiktsskydd som består av en genomskinlig, välvd plastplatta framför hela ansiktet som sitter fast i ett band som sätts på huvudet, kännas lockande.

Till och med vissa exklusiva designers har hakat på det här, som exempelvis Louis Vuitton med sin variant av visiret med guldnitar och en skärm som skiftar till en mörkare ton beroende på hur ljust det är.

Men det är tveksamt om platsvisir faktiskt har någon påtaglig effekt.

Grundtanken med visiren är att de ska skydda mot vätskestänk när antingen bäraren eller någon i dess omedelbara närhet hostar eller nyser. Fördelen med dem är att de inte sluter lika tätt, och därmed kanske upplevs som mindre obehagliga. Visiren täcker i regel hela ansiktet och kan innebära att folk som bär dem exempelvis rör vid ansiktet mera sällan, vilket är rekommenderat för att minska risken för att man sprider eventuell smitta från sina händer till ögon, mun eller näsa.