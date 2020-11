Lönar det sig att låta skulder gå till utmätning? Vad innebär skuldsanering i praktiken? Stick inte huvudet i sanden, sluta skämmas och be om hjälp med att ta itu med dina skulder

De flesta av oss lyckas betala våra skulder i tid, men vem som helst kan hamna i en livssituation där skulder hopar sig och man får betalningssvårigheter. Det finns ingen orsak att skämmas för sina skulder och man behöver inte bli förtvivlad. Här kommer det viktigaste du behöver veta om skulder.

När skulderna hopar sig och man får betalningssvårigheter, lönar det sig att söka hjälp och be om råd i ett tidigt skede. Det är ofta möjligt att ordna upp saken och omstrukturera skulder, fast situationen skulle verka svår. Den här artikeln är en beartbetning av en artikel som publicerats på finska.

Överskuldsättningen påverkar hela vårt samhälle och leder till en tudelning mellan dem som har resurser och dem som saknar både resurser och framtidsutsikter. På individnivå påverkar överskuldsättningen livet på många negativa sätt och ökar i värsta fall risken för marginalisering.

Om du inte betalar en räkning i tid, leder det alltid till tilläggskostnader. Ju längre en utbetalning drar ut på tiden, desto mer växer slutsumman ända tills räkningen betalas.

Om betalningen försenas mycket leder det till betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning påverkar livet negativt på många olika sätt. Det kan till exempel bli svårt att få ett mobilabonnemang, en internetuppkoppling eller en hyresbostad om man har en betalningsanmärkning. I värsta fall kan det också bli svårare att få jobb. Betalningsanmärkningen påverkar ändå inte avtal som man ingått före anmärkningen.

Grafiken nedan åskådliggör hur stor en obetald räkning på 60 euro kan bli efter att den har behandlats i många olika instanser.

Inför den här artikeln har vi rådfrågat specialisterna Henri Hölttä på Garanti-Stiftelsen, en riksomfattande organisation som hjälper hushåll i ekonomisk kris och Sanna Helesuo på Konkurrens- och konsumentverket, som är underställt justitieministeriet.

Det finns personer med skulder i alla inkomst- och samhällsgrupper. Det officiella ordet för en person som har skulder är gäldenär. Var och en av oss kan hamna i livssituationer som leder till att den ekonomiska situationen påverkas kraftigt till det sämre oberoende av hurdana inkomster vi har från början.

Arbetslöshet, förändringar i inkomstnivån, sjukdom, skilsmässa, pensionering, och andra olika utmaningar i livet som gör att vi får det svårt att sköta vår ekonomi leder lätt till skuldproblem.

Och nu har coronakrisen betydligt försämrat vissa yrkesgruppers möjlighet till en ordentlig inkomst. Det här kan i sin tur leda till betalningssvårigheter för allt fler personer med skulder.

Det finns många orsaker som kan leda till att du blir överskuldsatt. Det är naturligt för människor att lita på framtiden och planera sitt liv utgående från tillit. Men drabbas du av svårigheter och när risker som du inte kunnat förutspå blir verklighet, kan din privata ekonomi lida.

I värsta fall kan du till exempel inte sälja egendom som står som garanti för ett lån. Det kan också hända att du blir tvungen att sälja din egendom för billigt och sitter sedan utan din egendom och med ett lån som du ändå inte har lyckats betala tillbaka.

Före utmätningen får du ett indrivningsbrev av utsökningsinspektören som en påföljd av att fordringsägaren har skickat skulden för utmätning. Utsökningsinspektören kan under vissa förutsättningar i stället för utmätning av lön eller näringsinkomst fastställa en skriftlig betalningsplan för den skuldsatta. Betalningsplanen fastställs till samma belopp som utmätning av lön eller näringsinkomst.

När domstolen utfärdar en utsökningsdom och du får en betalningsanmärkning, kan skulden börja krävas via utmätning. Vid utmätning utmäter man dina inkomster och din egendom till ett belopp som täcker hela din obetalda skuld. Indrivningen via utmätning görs av din lön eller egendom. Hela din lön kan ändå inte indrivas. Sociala understöd och bidrag, som bostadsbidrag, utkomststöd och barnbidrag är inte utmätningsbara.

Anmärkningstiden förlängs till fyra år om personen under den här tiden får nya betalningsanmärkningar. Fordringsägaren kan också göra en betalningsanmärkning direkt till registret om en klient låtit bli att betala av sin kredit. Det här förutsätter att betalningen försenats med över 60 dagar och kravbrevet skickats minst 20 dagar före anmärkningen registreras och att man i kravbrevet upplyst klienten om att en obetald räkning kan leda till en anteckning i registret över betalningsstörningar. Anmärkningen hålls i registret i två år.

All den information som används för att bedöma en persons, eller ett företags ekonomiska situation, pålitlighet och betalningsförmåga och förmåga att hålla avtal. Det finns särskilda företag vars specialområde är att samla information om privatpersoners och företags kreditvärdighet. I Finland verkar företagen Bisnode Finland och Suomen Asiakastieto.

Ett slags kredit som långivaren ger, eller lovar att ge i form av betalningsuppskov eller genom andra ekonomiska arrangemang, som till exempel kreditkort, bostads- och studielån, delbetalning och andra former av kredit som finansieringsbolag ger.

Det första du ska göra är att gå igenom dina inkomster, utgifter och skulder och ta reda på månadsavgifterna. Det lönar sig också att kolla noggrant igenom utbetalningsdagarna för inkomster.

Skriv upp alla dina utgifter och gå igenom vilka som betalas varje månad och vilka som betalas mer sällan. När du går igenom alla inkomster, utgifter och månadsavgifterna för dina skulder, får du en klar uppfattning om din ekonomiska situation.

När du går igenom dina utgifter, kan du samtidigt fundera på var du kan spara. När du skriver upp dina utgifter, blir de synliga och det är lättare att göra medvetna val vid inköp.

Med hjälp av en sträng budget kan du sedan frigöra pengar också till annat än avbetalning av skulder.

Du kan också ansöka om amorteringsfria månader för ett lån med lägre ränta för att frigöra pengar till betalningar av skulder med högre ränta, eller sådana skulder som du inte kan få amorteringsfria månader för. Samtidigt lönar det sig att ha koll på att du inte under tiden samlar på dig skulder någon annanstans.

Det kan också löna sig för dig att samla alla dina skulder till ett nytt lån. Det här leder till färre utgifter och om du får ett lån med en längre betalningstid och låg ränta, blir det lättare för dig att klara dina amorteringar.

Processen kräver långsiktighet och tålamod. I allmänhet tar det lång tid att bli överskuldsatt, därför går det inte heller att klara upp situationen i en handvändning. Processen har många likheter med en bantningskur.

Det är egentligen ingen skillnad på om man är skyldig 5000 euro eller 50 000 euro, alla lånearrangemang ordnas upp med samma metod.

Det finns många olika instanser som hjälper dig med ekonomiska frågor och skuldrådgivning. Rättshjälpsbyråer erbjuder information för privatpersoner vid frågor om ekonomi och skulder. Där får man också hjälp vid planering av sin privatekonomi.

I samband med rådgivningen kartlägger man olika lösningsmodeller för problemen och hjälper gäldenären att ingå avtal med sina fordringsägare.

Gäldenären kan också få hjälp med skuldsanering, man kan till exempel få hjälp med ansökningen om skuldsanering. Det behövs många olika utredningar och dokument för att få igång processen.

Rättshjälpens ekonomi- och skuldrådgivning är avgiftsfri. Du får hjälp per telefon, chat, videomöte eller genom fysiska möten. Från och med årsskiftet kan du sköta allt flera ärenden elektroniskt. Du hittar alla kontaktuppgifter på Rättshjälpens sidor.

Garanti-Stiftelsen erbjuder gratis och anonym rådgivning i skuld- och pengabekymmer per telefon och chat och kan hjälpa till med att omorganisera lån. Garanti-Stiftelsen kan också ge mindre lån på sociala grunder.

Vid utsökning kan den skuldsatta vara i kontakt med närmaste utsökningsinspektör eller med kundrådgivningen.

Det lönar sig alltid att försöka betala sina skulder eller i alla fall göra en kartläggning av ens situation. Fordringsägarna brukar i allmänhet se till att skulderna inte hinner preskriberas. Och enligt bestämmelserna är tiden för att ett lån ska preskriberas lång.

Offentligrättsliga skulder börjar preskriberas från början av året efter betalningsåret. Skulden är slutligt preskriberad efter fem år. Andra skulder behöver minst 15 år för att preskriberas. Offentligrättsliga skulder är till exempel skatter, böter och underhållsbidrag.

Utmätningen kan vara en utväg om dina skulder inte går att ordna på andra sätt. Fördelen med utmätning är att du slipper kämpa ensam mot flera olika fordringsägare. Du slipper också bli villrådig med myllret av olika betalningar eftersom utsökningsinspektören (tidigare utmätningsmannen) drar av en bestämd summa direkt från dina inkomster och fattar beslut om i vilken ordning dina fordringsägare ska få betalningar.