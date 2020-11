Jarl Magnus Riiber fortfarande bäst i kombinerat – finländarna floppade i backmomentet

Världscupöppningen i nordisk kombination blev en uppvisning av världsmästaren och fjolårets världscupetta Jarl Magnus Riiber från Norge. Riiber som var fjärde efter backhoppningen tog karriärens 28:e världscupseger. De finländska toppnamnen Eero Hirvonen och Ilkka Herola förstörde sina chanser med anspråkslös backhoppning.

Riiber ser ut att stortrivas i Rukaterrängen. Förra vintern vann han alla tre deltävlingar i Ruka, och årets säsongsinledning ger löften om en fortsatt segersvit för norrmannen.

Riiber startade i skidspåret som fyra, men lyckades i god tid före tävlarna var inne på skidstadion skida ikapp den ledande österrikaren Johannes Lamparter. I slutspurten var Riiber klart snabbare än 19-årige Lamparter, som ändå i Ruka gjorde ett ordentligt genombrott till världseliten.

Trea i tävlingen var Norges Jens Lurås Oftebro.

Hirvonens skidfart ger löften om framgång ännu i vinter

För finländarna Eero Hirvonen och Ilkka Herola grusades förhoppningarna om topplaceringar redan under backmomentet. Hirvonen som var 26:e efter backen skidade upp sig till 17:e. Ilkka Herola lyfte under det fem kilometer långa skidmomentet sin placering endast från 33:e till 29:e.

Hirvonen som var snabbast av alla i skidspåret såg även positiva saker i dagens backtävling.

– Det fanns också helt bra element i backhoppningen i dag. Det är inte frågan om stora saker före det börjar fungera på riktigt. Nivån är ändå helt annan än vad den varit under de senaste åren, sade Hirvonen åt Yle.

Precis som för ett år sedan tävlar man hela tre gånger i nordisk kombination under veckoslutet i Ruka. Finländarna får en ny chans till revansch redan på lördag.

Besviken Ilkka Herola misslyckades i backen. Ilkka Herola Bild: Lehtikuva

Ruka, världscupen i nordisk kombination:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 12.24,4

2. Johannes Lamparter AUT + 1,0

3. Jens Lurås Oftebro NOR + 17,3

4. Manuel Faisst GER + 26,0

5. Kristjan Ilves EST + 29,8

6. Akito Watabe JPN + 42,3

7. Mario Seidl AUT + 47,3

8. Ryota Yamamoto JPN + 55,0

9. Fabian Riessle GER +1.11,4

10. Jörgen Gråbak NOR +1.24,1

17. Eero Hirvonen FIN +2.02,5

29. Ilkka Herola FIN +2.57,5

35. Perttu Reponen FIN +3.41,9

41. Arttu Mäkiaho FIN +4.39,3

42. Otto Niittykoski FIN +4.39,4

46. Olli Salmela FIN +5.11,5