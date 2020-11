Just nu: Här är de senaste coronarestriktionerna i Sibbo, Borgå och Lovisa

Sibbo tar i bruk allt strängare restriktioner för att hindra spridningen av coronaviruspandemin.

Andra stadiet

Gymnasierna och yrkesutbildningen på andra stadiet i Sibbo övergår till distansundervisning från och med tisdag 1.12. Distansundervisningen fortsätter ända fram till jullovet. Inom den grundläggande utbildningen fortsätter närundervisningen med beaktande av munskyddsrekommendationen samt säkerhets- och hygienanvisningarna. Även vid Sibbo institut ordnas undervisningen i mån av möjlighet på distans fram till utgången av höstterminen. Om kursen inte lämpar sig för distansundervisning, avbryts den. Kunderna får närmare information om arrangemangen direkt av institutet. Undantag utgör verksamhet för personer under 15 år samt utbildningar för långtidsarbetslösa och invandrare. De fortsätter som närundervisning.

Offentliga lokaler stängs

Sibbo kommun stänger största delen av sina offentliga inomhuslokaler för tiden 28.11–18.12.2020. Till exempel Allaktivitetshallen stängs helt och får användas endast av skolorna. Skolornas gymnastiksalar får inte heller användas om kvällarna. Däremot hålls ungdomslokalerna Unkan och Pleissi öppna, men eftermiddagsverksamhet för lågstadieelever ordnas inte.

-När motionslokalerna stängs är det ytterst viktigt att ungdomarna har en trygg plats att vistas på. Vi hoppas ändå att ungdomarna inte vistas i lokalerna i onödan. Antalet personer i ungdomslokalerna begränsas så att de är tillräckligt rymliga. Vi ser till att alla iakttar en god handhygien och alla som besöker ungdomslokalerna oberoende av ålder måste använda munskydd, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Kommunen rekommenderar också att privata aktörer stänger sina motsvarande inomhuslokaler för motions- och fritidsaktiviteter.

Biblioteksverksamheten

Bibliotekens lokaler stängs inte helt och hållet men kunderna får endast uträtta sina ärenden där och avhämta reserverat material. Begränsningen gäller fram till 18.12 2020. Det här betyder att kunderna kan avhämta reserverat material och returnera material till biblioteket. I biblioteket avskärmas kunderna med mellanväggarna när de uträttar sina ärenden och går in och ut från biblioteket så att närkontakter kan undvikas. All annan vistelse i bibliotekets lokaler förbjuds, och bibliotekets mötesrum kan inte användas om kvällarna. Självbetjäningsbiblioteket vid Söderkulla bibliotek stängs eftersom rekommendationerna inte då kan övervakas.

Även bibliotekens öppettider ändras så att de bättre lämpar sig för den exceptionella situationen. Huvudbiblioteket i Nickby betjänar fram till 18.12 2020 må–to 9–18 och fr 9–16. På lördagar är biblioteket stängt. Söderkulla bibliotek betjänar må–on 8–18 och to–fr 8–16. På veckosluten är biblioteket stängt. Café Emilie i huvudbiblioteket stängs nu tidigare än vad som meddelats. Café Emilie stängs från och med lördag 28.11 2020. Efter att arbetet med att renovera och förnya Topeliussalen som ska inledas nästa år har färdigställts bedöms huruvida caféet kommer att återuppta sin verksamhet.

Kommunens kundtjänster stängs inte

Kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla förblir öppna. Vid SibboInfo har kunderna också möjlighet att använda en kunddator. I Söderkulla bibliotek avskärmas kunddatorerna med mellanväggar och de kan användas under bibliotekets öppettider. Kommunen rekommenderar att man kontaktar Info på distans och undviker personliga besök om ärendet går att sköta på distans. Kundtjänsten betjänar per telefon på numret 09 2353 6000 och per e-post på adressen info@sibbo.fi. Kommunens kundrådgivare betjänar också på chatten som finns på kommunens webbplats.

Det rekommenderas att alla som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda ansiktsskydd i alla arbetslokaler fastän det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna ska luncherna och kafferasterna ordnas i skift. Kommunen har dessutom uppmanat sin personal att undvika onödiga närkontakter och använda ansiktsskydd även på fritiden.

Offentliga och privata tillställningar

Kommunen ställer in alla sina offentliga tillställningar fram till 18.12 med undantag av tillställningar som sänds direkt på webben. Kommunen rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas fram till 18.12 2020. Med en privat tillställning avses också en familjeträff. Ett undantag från rekommendationen är småskaliga minnesstunder (högst 10 personer) som får ordnas.

Hobbyverksamhet

All hobbyverksamhet i grupp för vuxna (personer över 18 år) som ordnas av kommunen såväl inomhus som utomhus ställs in fram till 18.12.2020. Det här betyder till exempel att alla motionsgrupper ställs in. Kunderna får mera information så snart som möjligt. Kommunen rekommenderar att privata aktörer iakttar samma begränsning. Hobbyverksamhet i grupp för personer i åldern 12–17 år kan däremot ordnas utomhus men inte inomhus med iakttagande av säkerhetsavstånden och rekommendationen om munskydd. Hobbyverksamheten för personer under 12 år fortsätter såväl inomhus som utomhus förutsatt att den kan ordnas utan närkontakter. Om hobbyverksamheten inte avbryts, måste Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om att deltagarna och barnens följeslagare måste kunna undvika närkontakt följas.

Följ också tidigare begränsningar

De tidigare begränsningarna och rekommendationerna gäller fortfarande vid sidan av de nya strängare begränsningarna. Till exempel rekommendationen om att eleverna i högstadiet ska använda munskydd gäller fortfarande. Kommunen sammanställer alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbplats.