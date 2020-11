Nationaloperan inleder samarbetsförhandlingar

Mieleni seilaa taistelutahdon ja kuolemanpelon välillä.

”Koronatestisi on positiivinen eli sinulla on koronavirustartunta. Lääkäri soittaa sinulle viimeistään huomenna tuntemattomasta numerosta.” Puhelimeni päästää viattoman piippauksen kello 6.31 keskiviikkoaamuna, ja yhtäkkiä tuntuu, kuin mikään ei olisi entisellään. Covid-19 on saavuttanut taloutemme.