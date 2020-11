Plattfall för de finländska damerna – bara två vidare från sprintkvalet: "Jag har blivit långsammare med åldern, sprint är nog inte längre något för mig"

De finländska sprintdamerna hade en svår dag i molniga Ruka. Endast Katri Lylynperä och Kerttu Niskanen avancerade från sprintkvalet. Enligt Krista Pärmäkoski börjar åldern ta ut sin rätt. De finländska herrarna lyckades däremot på bred front.

Norskan Ane Appelkvist Stenseth var överlägset snabbast i fredagens sprintkval – tvåan, svenskan Maja Dahlqvist blev över fyra sekunder efter på den 1,4 kilometer långa banan. Hennes landsmaninna Linn Svahn var tredje snabbast, en och en halv sekund efter Dahlqvist.

Den första finländskan hittas på 23:e plats i form av Katri Lylynperä. Hon förlorade drygt tio sekunder till Stenseth. Två pinnhål och en dryg halv sekund bakom Lylynperä finns Kerttu Niskanen.

Johanna Matintalo hade den otacksamma placeringen som 31:a – hon var med andra ord den första som inte tog sig vidare från kvalet. Krista Pärmäkoski var 32:a och gick samma öde till mötes, liksom 34:an Anne Kyllönen och 37:an Jasmi Joensuu.

– Skidåkningen var bättre än för en vecka sedan, men när jag såg hur stora skillnaderna blev så hoppades jag att jag skulle falla bort, säger Pärmäkoski.

– Dagens lopp var ungefär vad jag hade förväntat mig. Jag har blivit långsammare med åldern, sprint är nog inte längre något för mig, säger den 29-åriga Pärmäkoski.

Norskan Therese Johaug var med tiden 3:07.11 den sista damen som avancerade till heaten.

Laura Mononen var 43:e snabbast, Tia Olkkonen 48:e, Anni Alakoski 51:a, Susanna Saapunki 60:e, Riitta-Liisa Roponen 69:e och Eveliina Piippo 74:e.

Bra blåvit fart i sprintkvalet

Om de finländska damerna hade det lite trögt i sprintkvalet kan det samma inte sägas om de finländska herrarna. Joni Mäki var tredje snabbast, Iivo Niskanen nionde och Lauri Vuorinen 14:e.

Ytterligare fyra finländare avancerade till heaten: Verneri Suhonen var 20:e, Ristomatti Hakola 22:a, Juho Mikkonen 23:e och Lauri Lepistö 30:e.

Snabbast av alla sprintherrar var Johannes Høsflot Klæbo med drygt en och en halv sekunds marginal till den norska landsmannen Erik Valnes. Joni Mäki var tredje snabbast, knappt fyra sekunder efter Klæbo.

Damernas sprint, kval:

1. Ane A. Stenseth NOR 2.55,94 Q

2. Maja Dahlqvist SWE + 4,10 Q

3. Linn Svahn SWE + 5,60 Q

4. Greta Laurent ITA + 5,92 Q

5. Tiril Udnes Weng NOR + 5,99 Q

6. Jonna Sundling SWE + 6,53 Q

7. Tatiana Sorina RUS + 7,06 Q

8. Anna Dyvik SWE + 7,23 Q

9. Anamarija Lampic SLO + 7,57 Q

10. Hedda Östberg Amunds NOR + 7,58 Q

...

23. Katri Lylynperä FIN + 10,07 Q

25. Kerttu Niskanen FIN + 10,61 Q

...

31. Johanna Matintalo FIN + 11,34

32. Krista Pärmäkoski FIN + 11,37

34. Anne Kyllönen FIN + 11,41

37. Jasmi Joensuu FIN + 13,26

Herrarnas sprint, kval:

1. Johannes H. Kläbo NOR 2.33,32 Q

2. Erik Valnes NOR + 1,62 Q

3. Joni Mäki FIN + 3,70 Q

4. Håvard S. Taugböl NOR + 3,77 Q

5. Aleksandr Bolshunov RUS + 4,17 Q

6. Federico Pellegrino ITA + 4,42 Q

7. Pål Golberg NOR + 6,80 Q

8. Gleb Retivih RUS + 7,49 Q

9. Iivo Niskanen FIN + 7,82 Q

10. Emil Iversen NOR + 7,91 Q

...

14. Lauri Vuorinen FIN + 8,20 Q

20. Verneri Suhonen FIN + 9,38 Q

22. Ristomatti Hakola FIN + 9,68 Q

23. Juho Mikkonen FIN + 9,82 Q

30. Lauri Lepistö FIN + 10,58 Q

...

40. Perttu Hyvärinen FIN + 12,35

Yle sänder tävlingarna på TV2 och på Arenan. Damernas heat kör i gång klockan 13.25, herrarnas klockan 13:55.

