Scenkonstfestivalen Baltic Circle ställer in föreställningar - men firar sina 20 år som vägröjare med heder

Scenkonstfestivalen Baltic Circle som fyller 20 i år meddelade tidigare i veckan att de ställer in sina föreställningar. Men jubileumspodden Pohjat/Grounds blir en trösterik och inspirerande granskning av festivalens historia. I poddens fem avsnitt intervjuas grundare och artister om Baltic Circles tillkomst och betydelse. Ibland är inte föreställningarna det viktiga utan festivalen omkring dem med fester, klubbar och möten.

Inför avslutningsveckoslutet har scenkonstfestivalen Baltic Circle meddelat att den ställer in resten av sina föreställningar på grund av det försämrade smittoläget i huvudstadsregionen.

Det är ett förnuftigt men trist beslut att fatta för festivalen som firar sitt 20-årsjubileum i år.

En del av festivalprogrammet har skapats för webben, som den femdelade podcastserien Pohjat/Grounds som reflekterar kring festivalens tillkomst, historia och betydelse.

I podden intervjuar dramaturgen Milka Luhtaniemi och kritikern Matti Tuomela festivalens bakgrundsgestalter och artister och diskuterar sina egna upplevelser från festivalen. En viss burkighet i ljudkvaliteten kompenseras med uttrycksfull ljuddesign av Tatu Nenonen.

När jag lyssnar på poddserien känns det på ett trösterikt sätt lite mindre synd att festivalens föreställningar ställs in.

Scenkonst är, som dess utövare ofta påpekar, en ögonblickets konst. När man talar om teaterhistoria så talar man om verk som inte längre kan upplevas.

Därför känns det på ett konstigt sätt helt rätt att jubileumsåret firas mot bakgrunden av en inställd festival och en frånvaro av skådespel.

Årets Baltic Circle-festival arrangerades på Lappvikens sjukhusområde.

En plats för nya intryck

Baltic Circle grundades redan 1996 som en organisation för kulturellt utbyte av Q-teatteris dåvarande teaterchefer Erik Söderblom och Jukka Hytti.

Sedan 2000 fungerar Baltic Circle som en återkommande scenkonstfestival och har etablerat sig som en av de centrala institutioner som introducerar nya scenkonstinfluenser i Finland.

Då Jukka Hytti och Erik Söderblom intervjuas i podden Pohjat/Grounds understryker de hur annorlunda Finland och konstfältet var för tjugo år sedan, och vilka enorma förändringar som skett sedan dess.

Det finländska teaterfältet har alltid varit relativt perifert men för tjugo år sedan plaskade alla bara i samma badvatten. Man visste förbluffande lite om scenkonsten i Finlands närområden, beskriver Jukka Hytti. Det fanns ett behov att hitta referenspunkter utomlands att jämföra sig med.

Erik Söderblom var med om att grunda Baltic Circle på 1990-talet. - Det fanns ett enormt behov av referenspunkter utomlands att jämföra sig med, förklarar han i Pohjat/Grounds.

”När Sovjetunionen kollapsade blev det tydligt att den hade fungerat som en enorm frysbox för kultur”, berättar Erik Söderblom.

Då det kulturella klimatet blev friare började han höra rykten om intressanta aktörer som Von Krahl-teatern i Tallinn. De blev också snart återkommande gäster på Baltic Circle.

Johanna Hammarberg, festivalens konstnärliga ledare 2007–08, berättar att det i början av 00-talet bara var en smal kulturelit som kunde följa med vad som hände inom scenkonsten i grannländerna.

Nya utländska verk introducerades i Finland bara då teaterchefer såg någon kul föreställning utomlands och beslöt att sätta upp den hemma.

”Det är svårt att minnas att år 2000 var till exempel internet något helt annat än vad det är nu. För att ta del av scenkonst från andra delar av världen måste den visas på TV eller som gästspel på stora scener”, berättar Hammarberg.

Målsättningen var helt enkelt att Baltic Circle skulle bli den plats i Finland där scenkonstaktörer från Europa och Östersjöregionen kunde mötas. Den målsättningen har festivalen också uppnått.

Vilken betydelse har en festival?

En festival som Baltic Circle kan ha en stor betydelse för ett konstfält genom att introducera nya intryck. Men Hammarberg betonar att det är festivalen i sig som är den betydelsefulla händelsen, inte nödvändigtvis de enskilda föreställningarna på programmet.

För henne var det aldrig intressant att sitta i plyschbänkarna och se på när andra är kreativa, berättar hon.

”Föreställningarna är bara ett ramverk som håller ihop festivalen. Men den verkliga händelsen är hur festivalen skapar ett nytt fält omkring sig då den för människor samman”, säger hon.

Istället kan en festival skapa ett inspirerande konstfält som gör det möjligt för helt nya saker att hända.

Hammarberg arbetade också målmedvetet med att flytta festivalens fokus till evenemang där scenkonsten kombinerades med klubbar och fester.

En videoversion av verket forecasting movements kan ses på Baltic Circles webbplats.

Videoverk och antologi på webben

Podden Pohjat/Grounds går vidare och diskuterar en väldig bredd av frågor som beröringspunkter mellan konst och medborgaraktivism, reflekterar kring utopier och omöjliga drömmar, och går tillbaka till viktiga verk från festivalens historia.

Utöver podden ger Baltic Circle ut antologin About Time and Love med texter av åtta skribenter som kan laddas ner på festivalens webbplats. Där kan man också se en videoversion av verket forecasting movements och höra Francesca Grillis ljudinstallation Listening to Sparks till och med söndag.