Trippelsegrarnas dag i Ruka: Erik Valnes slog sprintkungen Johannes Hösflot Kläbo

Erik Valnes chockade de senaste årens sprintkung Johannes Kläbo genom att vinna säsongens första världscuplopp. Norge tog en trippelseger i herrarnas sprintfinal i Ruka. Av finländarna tog sig Joni Mäki och Ristomatti Hakola till semifinalstadiet.

Finalen blev en spännande uppgörelse mellan Valnes och Kläbo, där Valnes i den sista backen visade att han var i Ruka för att kämpa om segern. Kläbo lyckades denna gång inte springa i väg före målrakan, och Valnes var snabbast på slutet.

– Jag är så glad av att ta min första världscupseger. Det har varit min dröm sedan jag var en liten pojke. Tankarna går till alla träningstimmar jag gjort för att nå hit, sade en rörd Valnes.

Norges trippelseger kom inte som en överraskning för Valnes.

– Vi har ett starkt lag där alla pushar varandra till nya framgångar. Hoppas mina lagkamrater är glada och stolta över mig i dag, sade Valnes.



Erik Valnes skrällde i Ruka. Erik Valnes Bild: Lehtikuva

Damfinalen blev en total svensk uppvisning

På damsidan visade Sverige upp en imponerande bredd. Trion Linn Svahn, Maja Dahlqvist och Jonna Sundling fixade en trippelseger i finalen där endast Sverige och Norge hade representation. För Svahn var segern i världscupen karriärens fjärde.

– Jag är så glad över att kunna inleda världscupsäsongen med seger. Efter förra veckoslutets tävlingar kände jag att jag nu måste visa att jag är på samma nivå som under fjolårssäsongen.

– Det är jätte roligt med tre svenskar på topp. Vi har mycket mera på kommande ännu, lovar Svahn.



Svensk trippelseger i damfinalen. Linn Svan etta i Ruka Bild: Lehtikuva

Också Yle Sportens expertkommentator Matias Strandvall var imponerad.

– Otroligt starkt av svenskarna. Man såg ingen stress i Svahns åkning i sista backen. Skidorna håller och hon får rätta drivet i varje tag, sade Strandvall.

Resultat, Ruka, sprint med klassisk teknik:

Herrar:

1. Erik Valnes NOR 2.29,56

2. Johannes H. Kläbo NOR + 0,61

3. Emil Iversen NOR + 4,09

4. Aleksandr Bolshunov RUS + 6,34

5. Håvard S. Taugböl NOR + 15,5

6. Jovian Hediger SUI + 19,61

7. Gleb Retivih RUS

8. Ristomatti Hakola FIN

9. Sindre B. Skar NOR

10. Johan Häggström SWE

11. Joni Mäki FIN

17. Verneri Suhonen FIN

18. Juho Mikkonen FIN

21. Lauri Lepistö FIN

22. Lauri Vuorinen FIN

26. Iivo Niskanen FIN



Damer:

1. Linn Svahn SWE 2.54,34

2. Maja Dahlqvist SWE + 0,57

3. Jonna Sundling SWE + 0,7

4. Lotta Udnes Weng NOR + 2,59

5. Ane A. Stenseth NOR + 3,86

6. Emma Ribom SWE + 5,60

7. Anamarija Lampic SLO

8. Moa Lundgren SWE

9. Natalia Neprjajeva RUS

10. Nadine Fähndrich SUI

19. Katri Lylynperä FIN

20. Kerttu Niskanen FIN

31. Johanna Matintalo FIN

32. Krista Pärmäkoski FIN

34. Anne Kyllönen FIN

37. Jasmi Joensuu FIN