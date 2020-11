Detta har ni frågat om coronagrafiken - Svenska Yles mest lästa innehåll någonsin

Varför visas en negativ siffra för ett land?

Ibland gör ländernas folkhälsomyndigheter retroaktiva korrigeringar av sina siffror. Det här kan bero på att sättet som coronafall räknas ändras, eller att det förekommit dubblerade uppgifter. Då de korrigeras kan det tillfälligt leda till negativa siffror.

Varför syns inte de senaste fallen i min kommun i grafiken fastän medierna har rapporterat om dem?

Uppgifterna om coronafall i Finland kommer från Institutet för hälsa och välfärd, som en gång om dagen publicerar siffrorna från det nationella registret över smittsamma sjukdomar. Enskilda sjukvårdsdistrikt kan rapportera nya fall direkt till medierna, men i regel dyker de upp i grafiken senast följande dag klockan 12, när THL uppdaterar sina siffror.

Varför stämmer "Bekräftade fall dag för dag" inte överens med andra uppgifter i media?

I grafen visas bekräftade fall enligt provtagningsdatum. I regel tar det 2-4 dagar att analysera provresultaten, och först efter det förs de bekräftade fallen in i registret över smittsamma sjukdomar och rapporteras till medierna. Men eftersom analystiden varierar - ibland kan den vara upp till en vecka på grund av rusning till provtagningen - så stämmer inte siffrorna på nya rapporterade fall nödvändigtvis överens med den riktiga utvecklingen av antalet fall.

Varför uppges olika siffror för Finland i de olika graferna?

I grafiken används två olika datakällor. För den grafik som bara gäller siffror används data från Institutet för hälsa och välfärd, eftersom den är den mest detaljerade. I grafiken som handlar om Norden och världen används data från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Deras data sammanställs i lite annan takt än institutet för hälsa och välfärds data och uppdateras med cirka en dags fördröjning.

Varför stämmer inte era siffror med Worldometer?

Worldometer använder en metodik som går ut på att olika icke-officiella aktörer rapporterar in data från olika källor i världens alla hörn. Det är oklart vem som ligger bakom webbplatsen och ifall de uppgifter som kommer in verifieras. För siffror över läget i världen använder vi oss av data från Europeiska smittskyddsmyndigheten (European Centre for Disease Prevention and Control), ECDC.