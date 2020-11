Skidherrarnas första distanslopp för säsongen åktes på lördagen i Ruka. Då förhandsfavoriterna Iivo Niskanen och Aleksandr Bolsjunov inte lyckades infria de högt uppsatta förväntningarna knep sprintspecialisten Johannes Høsflot Klæbo segern. I det blåvita lägret stod Ristomatti Hakola och Joni Mäki för pigga insatser.

Femtonkilometersloppet hade två klara förhandsfavoriter: finländaren Iivo Niskanen och ryssen Aleksandr Bolsjunov.

Det visade sig att fler var intresserade av segern i Ruka. Framför allt den norska sprintstjärnan Johannes Høsflot Klæbo var pigg direkt från start.

På fredagen åkte han på en överraskande förlust mot Erik Valnes i sprinten, men på lördagen fick Klæbo allt att stämma och ledde från början till slut.

Niskanen kroknade

Niskanen höll bra fart under den första tian och var tvåa då mellantiderna efter 10 kilometer summerades. Med 5 kilometer kvar hade Klæbo tio sekunders marginal till finländaren.

Under de sista fem kilometrarna tappade Niskanen mark och såg sliten ut. Under de sista kilometrarna passerades Niskanen av ryssarna Aleksej Tjervotkin och Aleksandr Bolsjunov samt norrmannen Emil Iversen.

Efter tävlingen bjöd Niskanen, som slutade femma, på sin analys av loppet. Fartfördelningen lyckades inte. Niskanen var sexa efter den första tredjedelen och tryckte då på gasen.

– Efter det första varvet låg jag för långt bakom. Jag åkte kanske för fort under mellanvarvet. Jag tog i för mycket i förhållande till min kapacitet, sa Niskanen i tv-intervjun.

Bolsjunov hade krafter kvar

Dagens andra förhandsfavorit, Bolsjunov, hade ingen kalasdag men avslutade urstarkt. Han blev trea efter att ha tagit in sex sekunder på Emil Iversen på de två sista kilometrarna.

Om Niskanens insats var en besvikelse, så imponerade den finländska bredden. Ristomatti Hakola var elva, Joni Mäki åkte i mål på 17:e plats och Perttu Hyvärinen på 19:e plats.

– Varje dag är man inte så här nära topp-10. I fortsättningen får topp-10 lov att vara en rutininsats för mig, sa Hakola i tv-intervjun.

Mäki: "Jag hade en bra dag"

Joni Mäki var också belåten.

– Jag hade en bra dag och jag lyckades hålla god fart hela tiden. Jag kunde använda mina egna styrkor och försökte spara på energi mot slutet, konstaterade Mäki i tv-intervjun.

– Då formen känns bra går man lätt ut för fort. Först på det andra varvet började jag känna av farten.

På söndag är det dags för jaktstarter. Sändningen från herrarnas lopp börjar klockan 13.45 i TV2. Christian Vuojärvi och Matias Strandvall kommenterar på svenska.

Resultat, 15 km klassiskt:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 34.04,6

2. Aleksej Tjervotkin RUS +15,2

3. Aleksandr Bolsjunov RUS +18,0

4. Emil Iversen NOR +19,9

5. Iivo Niskanen FIN +21,7

6. Andrew Musgrave GBR +32,8

7. Ilja Semikov RUS +33,2

8. Jevgenij Belov RUS +37,7

9. Ilja Porosjkin RUS +42,3

10. Hans Christer Holund NOR +47,2

11. Ristomatti Hakola +49,3

17. Joni Mäki +1.09,3

19. Perttu Hyvärinen +1.14,1

33. Markus Vuorela +1.41,9

34. Lauri Lepistö +1.42,4

37. Lauri Vuorinen +1.50,6

42. Juho Mikkonen +1.58,5

59. Verneri Suhonen +2.55,1

64. Petteri Koivisto +3.14,8

70. Miska Poikkimäki +3.49,0

77. Joel Ikonen +5.15,2