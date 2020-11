Blåvitt formbesked med tre finländare i topp tolv – Johannes Høsflot Klæbo ändrade taktik under loppet och vann

Johannes Høsflot Klæbo gick ut som etta i herrarnas jaktstart i Ruka – en placering som norrmannen behöll efter en sylvass avslutning. Iivo Niskanen var femma och bästa finländare. Tian Ristomatti Hakola och tolvan Joni Mäki stod för vassa insatser som ger skäl till optimism.

I herrarnas jaktstart i Ruka gick Johannes Høsflot Klæbo ut hela 18 sekunder före trean Aleksandr Bolsjunov. Emil Iversen gav sig i väg som fyra, fem sekunder efter ryssen.

Aleksej Tjervotkin, som gick ut som tvåa, tappade direkt mark.

Klæbos försprång till jagande Bolsjunov och Iversen var intakt i fem kilometer, men plötsligt började det smälta. Vid 7,5 kilometer bildade Klæbo, Bolsjunov och Iversen en trio. Efter tävlingen bjöd Klæbo på en förklaring i tv-intervjun.

– Jag öppnade okej. Jag bestämde ändå att jag väntar på dem och hoppas att mina ben räcker till och att jag får till en bra avslutning.

Niskanen i jagande kvintett

Bakom tättrion skapades en kvintett bestående av Tjervotkin, Iivo Niskanen, Hans Christer Holund, Andrew Musgrave och Jevgenij Belov. Den hade efter tio kilometer en dryg halv minut upp till täten.

Holund startade som tia och åkte under delar av den första halvan tillsammans med Ristomatti Hakola innan finländaren tvingades släppa.

Hakola intygade att Holund är i form.

– Holunds fart höll på att ta död på mig. Där var det fart, sa han i Yles tv-intervju.

Bolsjunov öste på

I segerstriden försökte Bolsjunov mot slutet vrida upp tempot, men lyckades inte skaka av sig norrmännen – något som passade sprintkungen Klæbo utmärkt.

I den sista backen lade Klæbo in sin högsta växel och skakade lätt av sig Bolsjunov och en slutkörd Iversen. Klæbo vann klart före tvåan Bolsjunov och trean Iversen.

Johannes Høsflot Klæbo åker i mål före Aleksandr Bolsjunov och Emil Iversen. Bild: EPA-EFE/KIMMO BRANDT/AOP

Holund, som alltså gick ut som tia, blev fyra. Niskanen lyckades behålla ställningarna – han gick ut som femma och åkte i mål som femma.

Hakola i topp tio

Ristomatti Hakola, som på lördagen konstaterade att en topp 10-placering i fortsättningen får lov att vara en rutininsats i världscupen, såg under loppet tidvis trött ut. Han piggnade ändå till och var tia.

– Visst är jag i bra form. Nu väntar lite vanlig träning i Ruka, sa Hakola.

Det blir inga lopp i norska Lillehammer om en vecka, utan världscupen fortsätter först om två veckor i schweiziska Davos. Där åker herrarna två fristilslopp: sprint och 15 kilometer.

Det kändes bra att besegra Joni

Även Joni Mäki, som är en vass sprinter, stod för en imponerande insats. Han avancerade från sjuttonde till tolfte plats.

Hakola, som fått ge sig mot Mäki ett par gånger i november, var belåten.

– Det kändes bra att besegra Joni. Men det är väl ändå Joni som får vara ankare i stafettlaget, sa Hakola i tv-intervjun.

På tal om stafettlag ... Efter en väldigt lovande start på säsongen är också Yle Sportens expert Matias Strandvall inne på att VM i Oberstdorf har potential att bli roligt.

– Man får kalla kårar när man tänker på en VM-stafett. Bara vi får tillbaka Perttu Hyvärinen i fjolårsform så har vi en kvartett som kan slåss om medaljerna.

Hyvärinen tog också världscuppoäng i Ruka. Han tappade ett par placeringar och slutade 22:a i dag.

Resultat, jaktstart 15 km:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 35.09,8

2. Aleksandr Bolsjunov RUS +0,7

3. Emil Iversen NOR +3,0

4. Hans Christer Holund NOR +19,5

5. Iivo Niskanen FIN +27,3

6. Andrew Musgrave GBR +27,7

7. Aleksej Tjervotkin RUS +32,9

8. Jevgenij Belov RUS +33,4

9. Andrej Melnitjenko RUS +35,9

10. Ristomatti Hakola FIN +37,1

11. Sindre Skar NOR +40,4

12. Joni Mäki FIN +41,2

22. Perttu Hyvärinen FIN +1.47,4

39. Markus Vuorela FIN 2.45,1

46. Juho Mikkonen FIN +3.29,3

48. Lauri Lepistö FIN +3.31,8

52. Lauri Vuorinen FIN +3.41,9

59. Verneri Suhonen FIN +5.09,4

68. Petteri Koivisto FIN +6.40,7

70. Miska Poikkimäki FIN +7,47,9