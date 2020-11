Inga fyrverkerier i Karleby eller i Jakobstad - städerna ställer in nyårsfirandet

Det blir inget gemensamt nyårsfirande med fyrverkeri varken i Jakobstad eller i Karleby i år på grund av coronaläget.

Stadsstyrelserna i båda städerna tog beslut i ärendet på måndagen.

Stadsstyrelsens ordförande Reino Herleví (C) i Karleby säger att det enda ansvarsfulla just nu är att ställa in nyårsmottagningen som brukar samla ett par tusen personer.

- I år får vi fira med familj och närmaste vänner, även om det är ledsamt att ställa in nyårsmottagningen, säger Herlevi.

I Karleby firas nyåret traditionellt in på Salutorget med tal, program för barn och ett fyrverkeri som avslutning.

Pengarna tillfaller barn och unga

Reino Herlevi säger att det är omöjligt att veta vart det vänder med coronapandemin, men att läget just nu inte ser så ljust ut.

- Men jag har noterat att invånarna, både unga och äldre flitigt använder munskydd och håller säkerhetsavstånd ute på stan. Det är jag mycket glad över, säger Herlevi.

Pengarna som skulle ha gått till festligheterna kommer istället att sättas in på jubileumsårets donations konto. Pengarna kommar att användas för att ge barn och unga bättre möjlighet till fritidsintressen.

Jakobstad skjuter upp firandet med ett år

I Jakobstad meddelande staden om beslutet att ställa in festligheterna på sin Facebooksida. Stadsyrelsens ordfördförande Owe Sjölund säger att beslutet var helt självklart med tanke på smittorisken.

I Jakobstad är kutymen att staden ordnar gemensamt nyårsfirande vartannat år, och i år skulle det alltså ha varit dags igen.

Nu blir det varken nyårstal eller fyrverkeri och istället siktar man på den 31 december.2021, då staden samtidigt kan inleda sitt 370-årsfirande.

- Vi hade ändå hamnat ut för en liten utmaning i och med det här med udda och jämna år. Nu firar vi inledandet av jubileumsåret med fyrverkeri istället, säger Sjölund.

Vasa stad meddelande i slutet på förra veckan att man ställer in det traditionella nyårsfyrverkeriet.