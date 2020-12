Mecenaten satte teaterhuset i Finnby till försäljning och flyttar till Sydafrika - hoppas ändå teaterverksamheten kan fortsätta

Kvinnan jobbade på Tölö sjukhus och Jorvs sjukhus.

En sjukskötare jobbade via bemanningsföretaget Seure under ett halvår på flera sjukhus trots att hennes yrkesrättigheter var begränsade. Kvinnan hade bara rätt att jobba som anställd under övervakning. Här har skett ett mänskligt misstag, säger Maija Valkama vid Seure. Kvinnan har nu dömts i tingsrätten, men Seures ansvar har inte utretts.