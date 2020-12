Nu blir det skärpta coronarestriktioner i Egentliga Finland – paus i vuxnas hobbyverksamhet, andra stadiet pluggar på distans och Åboteatrar ställer in föreställningar

Nu tar myndigheterna till hårdare tag för att minska på smittspridningen av coronaviruset i Egentliga Finland. Landskapet är inte ännu i den värsta fasen, alltså i fasen för allmän samhällsspridning.

- Men vi är inte långt ifrån det och nu måste vi agera, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Enligt de nya rekommendationerna ska all utbildning inom andra stadiet övergå till distansstudier, inga tillställningar med över 10 personer får ordnas och kommunernas motionsanläggningar ska stänga sina dörrar för vuxna. De här rekommendationerna gäller fram till den 23 december.

- Vår förhoppning är att läget är lite bättre inför jul, säger Pietilä.

Grundskolorna fortsätter med närstudier - men munskydd rekommenderas för äldre elever

Enligt de nya rekommendationerna ska grundskolorna fortsätta med närundervisningen. Enskilda skolor kan ändå jobba tidvis på distans, om coronafall uppdagas i skolan.

Däremot ska gymnasierna och yrkesinstituten övergå till distansstudier. För gymnasiernas del senast den 7 december och för yrkesinstitutens del från och med den 3 december.

Rekommendationen är att personalen inom den grundläggande utbildningen och också i viss mån inom småbarnspedagogiken ska använda munskydd eller visir. Munskydd rekommenderas också till alla elever i årskurs 7-9.

Arbetarinstituten borde avsluta sina kurser senast den 4 december.

Rekommendation: Vuxnas hobbyverksamhet ska läggas på paus

De nya rekommendationerna inverkar också på vuxnas hobbyverksamhet.

All verksamhet med närkontakter ska läggas på paus, lyder de nya rekommendationerna. Det betyder exempelvis att träningar inomhus och körövningar måste läggas på is.

Alla kommuner borde också stänga sina motionsanläggningar såsom bollhallar, gym och simhallar. Det här gäller för vuxna, hobbyverksamheten för barn och unga under 20 år ska tryggas. Även ungdomslokaler får hålla öppet. Motions- och äventyrsparker för barn och unga som är inomhus borde stänga.

Coronaarbetsgruppen hoppas att de privata aktörerna, såsom privata gym också följer de nya rekommendationerna.

Inga tillställningar för över 10 personer - ÅST ställer in föreställningar

Regionförvaltningsverket kommer också att skärpa restriktionerna den här veckan.

Det betyder att inga publikevenemang för över 10 personer får ordnas. Det här inverkar på teatrarnas verksamhet.

Både Åbo Svenska Teater och Åbo stadsteater ställer in sina föreställningar i december. Åbo Svenska Teater ställer in sina föreställningar under tiden 1.12 - 23.12, Åbo stadsteater under tidsperioden 3.12 - 23.12. Kunderna kompenseras för biljetter de köpt för de nu inhiberade föreställningarna.

Hur många som får samlas samtidigt på ett evenemang utomhus är i dagsläget oklart och det ska utredas.

Arbetsgruppen rekommenderar också restriktioner i bibliotekens verksamhet. Läsesalar borde stängas, och endast nödvändiga besök såsom att hämta och returnera böcker borde tillåtas. Även museer och andra kulturinstanser ska skärpa besökarmängden och om det här inte är möjligt, så ska verksamheten stängas.

Mängden coronafall ökar

Enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har mängden coronafall ökat i en oroväckande takt i landskapet i slutet av november.

Trots att ungefär samma mängd tester genomförs, så har den procentuella mängden positiva testresultat ökat.

I Åbo lyckades staden stävja smittspridningen tidigare i höst, men i slutet av november ökade mängden fall igen. Situationen har också försämrats i snabb takt i Salo och det här är ett tecken på att läget kan förändras snabbt till det sämre, meddelar sjukvårdsdistriktet.

Det positiva är att ungefär 70 procent av fallen kan spåras. Läget kan ändå försämras och under helgen kunde endast hälften av de konstaterade fallen spåras. Under helgen var också tidvis tre procent av testerna positiva.

Behovet för sjukhusvård har också hållits på en stabil nivå. Det finns ändå en oro för att läget försämras och ÅUCS är förberett på fler patienter, konstaterar Pietilä.

Artikeln uppdaterades 1.12.2020 klockan 14.09 med information om att ÅST ställer in föreställningar i december.