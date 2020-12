På tv i dag: Läge för ny skräll – massiva insatser när Finland möter ett desperat Skottland i EM-kvalet

Seger – och Finland är hisnande nära en plats i EM. Ett nervkittlande drama utlovas då Anna Signeuls landslag ställs mot ett desperat och ängsligt Skottland i Edinburgh. Vi går igenom förutsättningarna inför matchen, som sparkar i gång klockan 21.30 på TV2 och Arenan.

80 procent? Kanske rentav 95?

Det är frestande att fundera på den procentuella sannolikheten för att EM ska bli verklighet om Finland vinner över Skottland på tisdagskvällen.

Men det är att gå händelserna i förväg. En sak är ändå säker: insatserna i matchen är skyhöga.

Med tre omgångar kvar är det dags att damma av lite kvalmatematik.

Om Finland vinner över Skottland är mer än en fot i EM. Då är Finland storfavorit till gruppsegern – och har antagligen till och med råd att tappa poäng i de avslutande matcherna mot stora konkurrenten Portugal och hopplösa gruppjumbon Cypern.

Vid oavgjort garanteras Finland en plats bland de två bästa i gruppen, vilket ger en plats i playoff.

En förlust gör att gruppen utvecklas till ett getingbo. Det betyder att hemmamatchen mot Portugal nästa år blir totalt avgörande för EM-ödet.

För Skottlands del har kvalhösten utvecklats till en mardröm. Efter att Eveliina Summanen avgjorde mötet i Helsingfors i oktober åkte laget på en ny smäll i Lissabon.

I fredags vann Portugal med 1–0, trots att gästerna från de brittiska öarna dominerade matchbilden. Finlands chefstränare Anna Signeul följde matchen med intresse.

– Skottland gjorde inte en dålig match, men de satte inte sina chanser. Nu måste de göra absolut allting i sin makt, det blir otroligt tufft för oss, säger hon.

Efter de båda förlusterna mot möter Finland ett ängsligt landslag, som har ryggen mot väggen och kniven mot strupen.

Anna Signeul känner Skottland ut och in. Innan hon började träna Finland var hon Skottlands förbundskapten i tolv år. Anna Signeul blickar mot sina spelare. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

För Skottland duger endast och enbart tre poäng. Annars pekar precis allting på att Finland och Portugal tar hand om platserna ett och två i gruppen.

Självförtroendet är kört i botten – men Finland kan förvänta sig att möta ett rabiat Skottland, som kommer att gå all-in i Edinburgh.

Visst, Finland vann över Skottland senast. Men den här gången skruvas svårighetsgraden upp ytterligare. Skottland är klar favorit.

Varför?

För det första är det hemmafavör och bekant naturgräs som gäller för Skottland. För det andra – och det här skälet är ännu mer vägande – har Skottland en bättre trupp på benen än senast.

I Helsingfors saknades den viktiga Arsenal-trion Kim Little, Jennifer Beattie och Lisa Evans på grund av skada. Nu är nyckelspelarna krya och redo för fajt.

Lägg till världsspelarna Erin Cuthberg (Chelsea) och Caroline Weir (Manchester City) och spelarmaterialet börjar se smått skrämmande ut ur blåvit synvinkel.