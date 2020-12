Backman: Dags att boka charterplanet till EM – fotbollsdamernas bragder suddar ut förlorarstämpeln för alltid

En gång är ingen gång – två gånger är en vana. Finlands dubbelseger över Skottland var ingen tillfällighet. Det är dags att ge chefstränaren Anna Signeul det erkännande hon förtjänar.

Hur ska man beskriva det oförklarbara?

När Amanda Rantanen nickade (läs: näs-ade) in 1–0 på stopptid borta mot Skottland var det som om klockorna stannat, som om fotbollsgudarna dividerat med noll.

Det gick inte att ta in helt enkelt.

Att en debutant, som nästan gett upp med fotbollen, som brottats med skador och en ätstörning, som precis blivit inbytt i de sista sekunderna på stopptid skulle föra Finland till EM var för mycket att ta in.

Ingen Hollywoodproducent i världen hade kunnat drömma ihop det.

Men det var ändå så logiskt.

Framför allt var målet det yttersta beviset på ett paradigmskifte i den finländska fotbollen.

Samtidigt som det – välförtjänt – skrivits rad upp och rad ner om den finländska herrfotbollens vinnarmentalitet och förträfflighet har utvecklingen på damsidan skett i skymundan. Sakta men säkert.

Nu är det dags att ta av hatten. Att vinna borta mot ett lag ur förstakorgen är osannolikt sällsynt och inget mindre än en bragd.

Pessimisten kan snacka om bollar som studsar rätt, om tur vid rätt tillfällen. Att Skottland är i formsvacka och saknar spetskompetens.

Realisten inser att Finland förtjänade allting.

Att den blåvita backlinjen såg ut som ett gäng giganter och nollade ett lag som på tisdag startade med tio spelare ur den engelska högstaligan – i deras hemmaborg.

Det är bara att backa bandet ett par år för att se hur enorm utvecklingen varit.