Coronaslarv på många arbetsplatser – chefen hålls ansvarig, men också kolleger som struntar i munskydd

Det finns arbetsplatser där chefen säger att man kan komma på jobb med snuva bara man inte har feber. Det finns också arbetskamrater som varken håller avstånd eller använder munskydd.

Det är överraskande många som skrivit till Svenska Yle att det slarvas med smittriskerna på arbetsplatsen.

Förra veckan publicerade vi en artikel där en arbetstagare i en affär i Västnyland berättade att anställda kommer sjuka på jobb utan att chefen ingriper.

I artikeln finns också ett frågeformulär där vi ville veta hur ni gör på er arbetsplats för att minimera smittriskerna. På bara två dagar fick vi drygt 50 svar.

I nästan hälften av svaren kommer det fram att reglerna på arbetsplatsen upplevs som otydliga, att chefen inte bryr sig eller till och med uppmanar anställda att komma på jobb om de är feberfria.

Också kontakterna med butikskunder eller föräldrar till dagis- eller skolbarn upplevs som problematiska.