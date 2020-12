Micke Björklund tipsar om det perfekta tilltugget till självständighetsdagsfesten

Luova kokki hyödyntää tähteet yksinkertaisella tavalla.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä – sama koskee keittiösanastoa. Ruukkujuusto eli potkäse on alun perin pohjoissaksalainen tai etelätanskalainen erikoisuus, joka on juuri niin helppotekoista kuin miltä kuulostaakin. Raasta tai murustele mieleisiäsi vanhentuvia juustoja, sekoita ne keskenään ja laita seos ruukkuun.