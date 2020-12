Morgonkollen: De fattigaste kan bli utan coronavaccin – och fyra andra nyheter att känna till den här morgonen

God morgon! Här listar vi fem nyheter som är bra att känna till den här dagen.

Det finns en risk för att de fattigaste och mest sårbara människorna i världen blir utan coronavaccin. De blir lätt överkörda då de rika länderna rusar efter vaccin.

Världshälsoorganisationen WHO försöker samordna distributionen på ett rättvist sätt, där rika länder hjälper de fattiga, men det är oklart om det lyckas.

Det finns uppgifter om att USA:s avgående president Donald Trump försöker skydda sina närstående från lagens långa arm.

New York Times rapporterar att Trump har diskuterat med sina rådgivare om att benåda flera av sina barn och sin personliga advokat, Rudy Giuliani. Dessutom rapporteras om mutmisstankar kopplade till någon benådning.